تکمیل مجتمع جامع درمانی هوشمند ماهفروجک مطالبه بخش سلامت مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت مجتمع بزرگ جامع درمانی هوشمند ماهفروجک در مازندران انقلابی در سلامت شمال کشور است زیرا فضاهای درمانی موجود در استان مازندران اغلب کوچک و فرسوده بوده و به صورت تجمیع نیستند و ارائه خدمات با کیفیت و جامع درمانی برای دست اندرکاران حوزه سلامت استان گاهاً دچار مشکل می‌شود.

لذا با توجه به وضعیت اماکن درمانی استان مازندران و شمال کشور و همچنین نیاز مردم منطقه به ویژه اقشار آسیب پذیر به خدمات درمانی دولتی، در سال ۱۳۹۵ قرار شد بیمارستان ماهفروجک که از مصوبات نخستین سفر استانی دولت نهم بود و کلنگ آن در سال ۱۳۸۷ در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار به زمین زده شده بود، در راستای ارائه خدمات صفرتا صد تخصصی و فوق تخصصی به بیماران به صورت یک مجتمع بزرگ و هوشمند در راستای ارتقا سطوح درمان، آموزش، پژوهش و توریسم سلامت به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های آموزشی، درمانی و تحقیقاتی شمال کشور احداث، تجهیز و بهره برداری شود تا بخش زیادی از مشکلات کمبود فضای بیمارستانی استان رفع شود.

هم اکنون مجتمع آموزشی، درمانی و تحقیقاتی ماهفروجک در فاز اول با ۳۷۰ تخت ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. تکمیل فاز دوم این پروژه با ۲۰۰ تخت روانپژشکی و سوختگی که با ۲۵ درصد پیشرفت در حال احداث است به ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای احداث و تکمیل فاز سوم و چهارم مجتمع فوق در قالب ۵۴۰ تختخوابی و دانشکده پزشکی نیز ۱۵۰۰ میلیاردتومان اعتبار پیش بینی شده است.

مجتمع بزرگ آموزشی، درمانی و ت حقیقاتی ماهفروجک در حاشیه جاده ترانزیتی شمال کشور بین شهرستان‌های ساری و قائمشهر واقع شده است که در صورت تکمیل می‌تواند حدود سه میلیون نفر از جمعیت استان، مسافران داخلی، توریست‌های خارجی، جمعیت زیادی از استان‌های همجوار و حتی بیماران اعزامی از کشورهای اطراف را تحت پوشش قرار دهد.

لذا فرسودگی و کوچک بودن بیمارستان‌های موجود سطح استان و پایین بودن ظرفیت پذیرش بیماران در این مراکز، باعث شده است تا نیاز به مرکز درمانی جامع با ظرفیت پذیرش بالای بیماران به شدت احساس شود. از این رو تسریع در ساخت این فضای درمانی یکی از نیازمندی‌های ضروری حوزه سلامت برای مردم مازندران و شمال کشور است و تکمیل این مجتمع می‌تواند بخش زیادی از مشکلات و کمبود فضای درمانی را در کلان منطقه یک کشور کاهش دهد.

با توجه به اینکه دانشگاه علوم‌پزشکی‌مازندران دارای مجوز تیپ ۱ بوده و شهرستان ساری نیز به عنوان مرکز استان و مرکز قطب دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور دارای موافقت اصولی بیمارستان هزار و ۱۰۰ تختخوابی است، انتظار مردم استان مازندران از دولت انقلابی این است که اعتبارات مورد نیاز را برای تکمیل مجتمع بزرگ آموزشی، درمانی و تحقیقاتی ماهفروجک به عنوان یکی از پروژه‌های ماندگار این دولت مردمی با هدف جهش در ارائه خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی و توریسم سلامت تخصیص دهند.