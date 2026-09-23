آغاز سال تحصیلی جدید در ۱۶۷ مدرسه دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، سال تحصیلی جدید در ۱۶۷ مدرسه شهرستان دلگان ظهر چهارشنبه با برگزاری مراسم نمادین نواختن زنگ آغاز شد. در این مراسم که در دبستان مرضیه و حافظ دلگان برگزار شد، دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی راهی کلاس‌های درس شدند. روند بازگشایی مدارس در نقاط شهری، روستایی و عشایری این شهرستان به صورت هماهنگ انجام شد.

حمیدرضا بامری مدیر آموزش و پرورش دلگان در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی خبر داد و گفت: از چند ماه پیش برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس آغاز شد. تمام مراکز آموزشی از نظر ایمنی و بهداشتی ارزیابی شدند و بیش از ۹۵ درصد کتب درسی بین دانش‌آموزان توزیع شده است.

با اشاره به مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی این نهاد در سال تحصیلی جدید بیان کرد: کمبود فضای آموزشی در مناطق پرجمعیت و همچنین نبود تجهیزات فناوری در مدارس روستایی از جمله چالش‌های اصلی ماست. با کمک خیران و پیگیری‌های استانی، چندین پروژه جدید تا پایان سال تحصیلی به بهره‌برداری خواهد رسید.

بامری در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرهنگیان و دانش‌آموزان گفت: از همه دانش‌آموزان می‌خواهم با انگیزه و امید به دنبال علم‌آموزی باشند و معلمان عزیز نیز با عشق و تعهد، آینده‌سازان این مرز و بوم را تربیت کنند.