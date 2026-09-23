  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

دیدار نماینده ولی‌فقیه سیستان و بلوچستان با خانواده شهید مولوی گرگیج

دیدار نماینده ولی‌فقیه سیستان و بلوچستان با خانواده شهید مولوی گرگیج

زاهدان- نماینده رهبری در سیستان و بلوچستان با حضور در منزل شهید مولوی محمد یوسف گرگیج، ضمن دیدار و ابراز همدردی با خانواده این شهید، از مجاهدت‌های وی در مسیر وحدت، خدمت به مردم تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر چهارشنبه در با خانواده شهید مولوی محمد یوسف گرگیج، با تبریک و تسلیت شهادت مولوی گرگیج به مادر، همسر و خانواده این شهید، اظهار کرد: هنگامی که به ویژگی‌ها و حالات شهید مولوی گرگیج می‌اندیشم، حدیث شریف «خداوند در هر صنفی حجتی قرار می‌دهد» به ذهنم می‌رسد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، افزود: شهید مولوی گرگیج از جهات مختلف حجت بود؛ عالمی اهل سنت که به مبانی دینی و مذهبی خود پایبندی داشت و در عین حال همراهی با نظام اسلامی و خدمت به مردم را دنبال می‌کرد.

شهید گرگیج؛ الگوی دینداری، مردم‌داری و وحدت

دیدار نماینده ولی‌فقیه سیستان و بلوچستان با خانواده شهید مولوی گرگیج

وی بصیرت، شناخت شرایط جامعه، حضور در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی و مردم‌داری را از ویژگی‌های برجسته شهید گرگیج برشمرد و گفت: او عالمی دینی، مردمی، خاکی، خدمتگزار مردم و محب اهل‌بیت(ع) بود و این ویژگی‌ها برای جامعه یک الگو و حجت است.

وی با اشاره به وصیت شهید گرگیج برای دفن در گلزار شهدا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که این شهید در دوران زندگی خود نماد وحدت بود، شهادت و دفن او نیز در ادامه همان مسیر وحدت‌آفرین قرار گرفت؛ به‌ویژه در استانی که به تعبیر امام خمینی(ره)، پایتخت وحدت امت اسلامی است.

آیت‌الله محامی افزود: شهید گرگیج با پایبندی به مبانی دینی و حضور اجتماعی خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه بود و شهادت او نیز ادامه همان مسیری است که در طول زندگی دنبال کرد.

خانواده شهید: شهید گرگیج خود را وقف مردم کرده بود

دیدار نماینده ولی‌فقیه سیستان و بلوچستان با خانواده شهید مولوی گرگیج

همسر شهید مولوی محمد یوسف گرگیج نیز در این دیدار با قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در منزل خانواده شهید، اظهار کرد: حضور شما موجب دلگرمی من و فرزندانم شد.

وی با اشاره به ارادت شهید به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) گفت: شهید همواره تلاش می‌کرد در این مسیر ثابت‌قدم باشد و در نهایت نیز نتیجه تلاش و خیرخواهی خود را با شهادت گرفت.

همسر شهید گرگیج، خدمت به مردم و حمایت از نیازمندان را از ویژگی‌های برجسته وی عنوان کرد و افزود: شهید بیشتر وقت خود را وقف مردم می‌کرد و حتی گاهی از کارهای شخصی خود می‌گذشت تا مشکلات مردم را پیگیری و گرهی از کار آنان باز کند؛ تنها چیزی که در برابر این خدمات دریافت می‌کرد، دعای خیر مردم بود.

کد مطلب 6956186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها