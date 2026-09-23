به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر چهارشنبه در با خانواده شهید مولوی محمد یوسف گرگیج، با تبریک و تسلیت شهادت مولوی گرگیج به مادر، همسر و خانواده این شهید، اظهار کرد: هنگامی که به ویژگی‌ها و حالات شهید مولوی گرگیج می‌اندیشم، حدیث شریف «خداوند در هر صنفی حجتی قرار می‌دهد» به ذهنم می‌رسد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، افزود: شهید مولوی گرگیج از جهات مختلف حجت بود؛ عالمی اهل سنت که به مبانی دینی و مذهبی خود پایبندی داشت و در عین حال همراهی با نظام اسلامی و خدمت به مردم را دنبال می‌کرد.

شهید گرگیج؛ الگوی دینداری، مردم‌داری و وحدت

وی بصیرت، شناخت شرایط جامعه، حضور در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی و مردم‌داری را از ویژگی‌های برجسته شهید گرگیج برشمرد و گفت: او عالمی دینی، مردمی، خاکی، خدمتگزار مردم و محب اهل‌بیت(ع) بود و این ویژگی‌ها برای جامعه یک الگو و حجت است.

وی با اشاره به وصیت شهید گرگیج برای دفن در گلزار شهدا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که این شهید در دوران زندگی خود نماد وحدت بود، شهادت و دفن او نیز در ادامه همان مسیر وحدت‌آفرین قرار گرفت؛ به‌ویژه در استانی که به تعبیر امام خمینی(ره)، پایتخت وحدت امت اسلامی است.

آیت‌الله محامی افزود: شهید گرگیج با پایبندی به مبانی دینی و حضور اجتماعی خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه بود و شهادت او نیز ادامه همان مسیری است که در طول زندگی دنبال کرد.

خانواده شهید: شهید گرگیج خود را وقف مردم کرده بود

همسر شهید مولوی محمد یوسف گرگیج نیز در این دیدار با قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه در منزل خانواده شهید، اظهار کرد: حضور شما موجب دلگرمی من و فرزندانم شد.

وی با اشاره به ارادت شهید به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) گفت: شهید همواره تلاش می‌کرد در این مسیر ثابت‌قدم باشد و در نهایت نیز نتیجه تلاش و خیرخواهی خود را با شهادت گرفت.

همسر شهید گرگیج، خدمت به مردم و حمایت از نیازمندان را از ویژگی‌های برجسته وی عنوان کرد و افزود: شهید بیشتر وقت خود را وقف مردم می‌کرد و حتی گاهی از کارهای شخصی خود می‌گذشت تا مشکلات مردم را پیگیری و گرهی از کار آنان باز کند؛ تنها چیزی که در برابر این خدمات دریافت می‌کرد، دعای خیر مردم بود.