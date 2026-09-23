https://mehrnews.com/x3d8h5 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ کد مطلب 6956337 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ تجلیل از حافظان و قاریان نوجوان فارس و بلوچ برنامه محفل در زاهدان زاهدان- طی مراسمی از حافظان و قاریان نوجوان فارس و بلوچ برنامه محفل در زاهدان تجلیل شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6956337 کپی شد مطالب مرتبط آغاز سال تحصیلی جدید در ۱۶۷ مدرسه دلگان جهانشاهی:حمایت از حافظان جوان انگیزه فعالیتهای قرآنی را افزایش می دهد برچسبها برنامه محفل محفل انس با قرآن کریم زاهدان قاریان قرآن
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