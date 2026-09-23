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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

تجلیل از حافظان و قاریان نوجوان فارس و بلوچ برنامه محفل در زاهدان

تجلیل از حافظان و قاریان نوجوان فارس و بلوچ برنامه محفل در زاهدان

زاهدان- طی مراسمی از حافظان و قاریان نوجوان فارس و بلوچ برنامه محفل در زاهدان تجلیل شد.

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کد مطلب 6956337

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