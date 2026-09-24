خبرگزاری مهر- گروه استانها: توسعه کوهدشت سالهاست در انتظار گرهگشایی از پروژههایی است که قرار است زیرساختهای آب، راه، درمان و شهرسازی این شهرستان را متحول کنند؛ طرحهایی که هرکدام بخشی از مطالبات انباشته مردم را نمایندگی میکنند و حالا با قرار گرفتن در قالب پروژههای پیشران سند راهبردی و عملیاتی لرستان، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفتهاند.
در میان این طرحها، سد «معشوره» جایگاهی متفاوت دارد؛ پروژهای که برای کوهدشت تنها یک طرح سدسازی نیست و به گفته مراد ناصری، فرماندار شهرستان، به نوعی سند توسعه کوهدشت محسوب میشود. اهمیت این پروژه زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم تا سال گذشته کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود، اما با پیگیری مدیریت ارشد استان و نماینده مردم کوهدشت در مجلس، از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به لرستان و همچنین ماده ۵۱، ۲ هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته است؛ اعتباری که میتواند فصل تازهای در روند اجرای این پروژه رقم بزند.
پروژههای کوهدشت در انتظار عبور از مرحله اعتبار به اجرا
در حوزه راه نیز چند پروژه مهم در حال عبور از مراحل مختلف اجرا هستند. قطعه «چنار» در مسیر چهارخطه خرمآباد-کوهدشت که تکمیل آن از مطالبات جدی مردم شهرستان بوده، به مرحله آمادهسازی برای آسفالت رسیده و پیمانکار این بخش نیز مشخص شده است. در سوی دیگر، پروژه چهارخطه زانوگه به سمت درب گنبد به طول ۲۰ کیلومتر در حال اجراست و برای آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است؛ پروژهای که با تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار، در انتظار آغاز رسمی عملیات با حضور وزیر راه و شهرسازی قرار دارد.
توسعه کوهدشت اما فقط به راه و آب محدود نمیشود. طرح جامع شهر کوهدشت که حدود ۱۵ سال در بلاتکلیفی قرار داشت، طی ماههای اخیر وارد مسیر تعیین تکلیف شده است؛ اتفاقی که میتواند بر برنامهریزی کالبدی و آینده توسعه شهری شهرستان اثرگذار باشد.
در حوزه درمان نیز بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی رازی کوهدشت با حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی دیگر از طرحهای مهم شهرستان است. برای این پروژه در سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان و سال پیش از آن ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و برای امسال نیز ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
مجموع این طرحها تصویری از یک بسته عمرانی و اقتصادی گسترده در کوهدشت ارائه میکند؛ بستهای شامل شش پروژه پیشران، ۲۵ پروژه عمرانی و ۲۳ پروژه اقتصادی که بنا بر اعلام فرماندار، همگی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. اکنون مسئله اصلی برای مردم، عبور این پروژهها از مرحله اعتبار و اجرا و رسیدن آنها به نقطه بهرهبرداری است؛ مرحلهای که میتواند اثر واقعی این طرحها را در زندگی، اقتصاد و آینده توسعه شهرستان آشکار کند.
«معشوره» سند توسعه کوهدشت است
فرماندار کوهدشت با اشاره به قرار گرفتن سد «معشوره» در فهرست پروژههای پیشران لرستان گفت: این پروژه بهعنوان سند توسعه شهرستان کوهدشت، پس از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به لرستان و ماده ۵۱، وارد مرحله جدیدی از اجرا شده است.
مراد ناصری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سد «معشوره» یکی از پروژههای پیشران استان لرستان در قالب سند راهبردی و عملیاتی استان به شمار میرود و برای شهرستان کوهدشت اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه سد «معشوره» سند توسعه شهرستان کوهدشت محسوب میشود، افزود: تا سال گذشته، کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه سدسازی در لرستان هزینه شده بود.
فرماندار کوهدشت ادامه داد: با پیگیریهای مدیریت ارشد استان و همچنین نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به لرستان و همچنین ماده ۵۱، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص پیدا کرد.
ناصری ابراز امیدواری کرد با تأمین و تخصیص اعتبارات پیشبینیشده، مطالبه مردم شهرستان کوهدشت برای اجرای این پروژه مهم محقق شود.
قطعه «چنار» چهارخطه خرمآباد-کوهدشت آماده آسفالت شد
فرماندار کوهدشت در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه چهارخطه خرمآباد-کوهدشت و قطعه «چنار» اشاره کرد و گفت: تکمیل این قطعه یکی از مطالبات بهحق مردم شهرستان کوهدشت بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی مدیریت ارشد استان و همچنین نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، این قطعه اکنون آماده آسفالت شده است.
ناصری با بیان اینکه پیمانکار آسفالت این پروژه نیز مشخص شده است، تصریح کرد: پیمانکار بهزودی عملیات اجرایی آسفالت این قطعه را آغاز خواهد کرد.
قطعه «چنار» از پروژههای پیشران کوهدشت است
فرماندار کوهدشت با قدردانی از مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان و همچنین ادارهکل راه و شهرسازی استان در پیگیری این پروژه، بیان کرد: قطعه «چنار» نیز یکی از پروژههای پیشران شهرستان کوهدشت در قالب سند راهبردی و عملیاتی لرستان محسوب میشود که اکنون تعیین تکلیف شده و در مسیر آمادهسازی برای بهرهبرداری قرار دارد.
اجرای چهارخطه «زانوگه» تا «درب گنبد»
ناصری در ادامه با اشاره به یکی دیگر از پروژههای مهم راهسازی شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: پروژه چهارخطه «زانوگه» به سمت «درب گنبد» نیز در حال اجرا است.
وی طول این پروژه را ۲۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژه راهسازی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
فرماندار کوهدشت با اشاره به تجهیز کارگاه این پروژه توسط پیمانکار، گفت: کارگاه پروژه تجهیز شده و منتظر هستیم عملیات کلنگزنی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شود.
طرح جامع شهر کوهدشت پس از ۱۵ سال تعیین تکلیف شد
وی همچنین «طرح جامع شهر کوهدشت» را یکی دیگر از مطالبات مهم مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: این طرح حدود ۱۵ سال تعیین تکلیف و اجرا نشده بود.
ناصری ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، طرح جامع شهر کوهدشت در کمتر از شش ماه در دستور کار قرار گرفت و روند تعیین تکلیف آن دنبال شد.
پیشرفت ۶۵ درصدی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی رازی
فرماندار کوهدشت در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی «رازی» اشاره کرد و گفت: این پروژه اکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه بیمارستانی در نظر گرفته شد و سال قبل از آن نیز ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بیمارستان اختصاص یافته بود.
ناصری تصریح کرد: برای سال جاری نیز ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی «رازی» در نظر گرفته شده است.
۶ پروژه پیشران و ۴۸ پروژه عمرانی در کوهدشت
فرماندار کوهدشت در پایان با اشاره به مجموعه پروژههای پیشبینیشده برای این شهرستان اظهار داشت: در مجموع ۶ پروژه پیشران، ۲۵ پروژه عمرانی و ۲۳ پروژه اقتصادی برای شهرستان کوهدشت پیشبینی شده است.
وی افزود: این پروژهها از طرحهای مهم شهرستان هستند و بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
در کوهدشت، مسئله فقط تعدد پروژهها نیست؛ تعیین تکلیف و رساندن آنها به مرحله بهرهبرداری اهمیت بیشتری دارد. از «معشوره» و چهارخطهها تا بیمارستان «رازی» و طرح جامع شهری، اکنون بخش مهمی از مطالبات قدیمی شهرستان در مسیر اجرا قرار گرفته و تداوم تأمین اعتبار و نظارت بر روند اجرا، تعیینکننده سرنوشت این طرحها خواهد بود.
نظر شما