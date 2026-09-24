دانشگاه دریایی ماموریت محور است؛ توسعه تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار ابوطالب مطلبی صبح پنجشنبه در مراسم آیین آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای دو جنگ اخیر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ رمضان، شهدای مدافع حرم و شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای نیروی دریایی ارتش و امیر شهید سید عبدالرحیم موسوی، همواره در مجموعه نیروهای مسلح و دانشگاه زنده خواهد ماند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای کشور افزود: دانشجویان، استادان، فرماندهان، خانوادههای شهدا و همه مهمانان حاضر در این مراسم، سرمایههای ارزشمند مجموعه دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) هستند.
فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر با اشاره به پیشینه این دانشگاه گفت: دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۹ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد و از نخستین دانشگاههای نظامی شکلگرفته در نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود.
مطلبی افزود: این دانشگاه امروز به عنوان یکی از مراکز مهم آموزش عالی دریایی کشور، مأموریت تربیت نیروی متخصص برای بخشهای مختلف دریایی را بر عهده دارد و متناسب با نیاز سازمانها و مجموعههای دریایی، دانشجو پذیرش و تربیت میکند.
وی ادامه داد: از جمله مجموعههایی که در فرآیند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با دانشگاه همکاری دارند، میتوان به شرکت ملی نفتکش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر مجموعههای مرتبط اشاره کرد.
دانشجویان از آغاز تحصیل مسیر شغلی مشخص دارند
فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر با بیان اینکه این دانشگاه ماهیتی کاملاً مأموریتمحور دارد، گفت: دانشجویانی که وارد این مجموعه میشوند، متناسب با نیاز سازمانهای دریایی آموزش میبینند و مسیر شغلی آنها از همان ابتدای تحصیل مشخص است.
وی افزود: دانشجویان دوره کارشناسی در طول چهار سال تحصیل، علاوه بر آموزشهای دانشگاهی، دورههای کارورزی و مهارتی را نیز سپری میکنند و آموزش آنان در طول سال استمرار دارد.
دریادلر مطلبی تصریح کرد: دانشجویان در سه دوره کارورزی دوماهه، تجربه عملی کسب میکنند و در تابستان نیز دورههای مهارتی برای آنها برگزار میشود تا در کنار دانش نظری، تواناییهای عملی مورد نیاز برای فعالیت در محیطهای دریایی را به دست آورند.
توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
وی با اشاره به فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه اظهار کرد: توسعه تحصیلات تکمیلی از برنامههای مهم دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) است و در برخی رشتههای تخصصی دریایی، این دانشگاه جایگاه ویژهای دارد.
فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر گفت: در رشته ناوبری و عملیات، دوره دکتری تخصصی در دانشگاه فعال شده و پذیرش دانشجو در این مقطع نیز انجام میشود.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز توسعه رشتههای تخصصی دریایی دنبال شده و در رشته ناوبری دریایی، دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) در زمره معدود مراکز دانشگاهی جهان است که این رشته را در مقطع تحصیلات تکمیلی ارائه میکند.
همکاری دانشگاه با وزارت علوم
مطلبی با قدردانی از همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: این همکاری طی سالهای گذشته بهویژه از سال ۱۳۹۳ توسعه پیدا کرده و در زمینه گسترش رشتههای تحصیلی و توسعه اعضای هیئت علمی، حمایتهای مناسبی از دانشگاه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ نیز دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) میزبان نشست دانشگاههای کشور بود و معاونان آموزشی و مسئولان بیش از ۳۶۰ دانشگاه از مجموعههای مختلف آموزش عالی در این نشست حضور داشتند.
فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر افزود: تعامل با وزارت علوم در توسعه ظرفیتهای علمی دانشگاه نقش مؤثری داشته و استمرار این ارتباط میتواند به ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه کمک کند.
حضور دانشآموختگان دانشگاه در سازمانهای دریایی
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) در کشور گفت: این دانشگاه از مراکز باسابقه آموزش عالی دریایی کشور است و آثار و برونداد آن را میتوان در سازمانها و مجموعههای مختلف دریایی مشاهده کرد.
مطلبی افزود: دانشآموختگان این دانشگاه امروز در بخشهای مختلف دریایی کشور حضور دارند و بخشی از توان تخصصی سازمانهای مرتبط با دریا را نیروهای تربیتشده در این دانشگاه تشکیل میدهند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه در عملیاتهای دریایی گفت: در جریان جنگ رمضان نیز شماری از دانشجویان دانشگاه در مأموریتهای تخصصی در آبهای داخلی و بینالمللی حضور داشتند و برخی از آنان در ناوشکن جماران مستقر بودند.
فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر، ناوشکن جماران را از دستاوردهای مهم صنعت دفاعی کشور دانست و گفت: این ناوشکن در سال ۱۳۸۸ به دست توانمند متخصصان داخلی ساخته و با حضور رهبر معظم انقلاب به بهرهبرداری رسید.
مطلبی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) در تأمین نیروی انسانی متخصص گفت: استمرار فعالیتهای آموزشی، مهارتی و پژوهشی دانشگاه با هدف ارتقای توان دریایی کشور دنبال میشود و تلاش داریم دانشجویان را برای انجام مأموریتهای تخصصی و مسئولیتهای آینده در حوزه دریایی آماده کنیم.
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