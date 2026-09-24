تردد بیش از ۴ میلیون و ۷۵۷ هزار مسافر از مرز مهران

حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۹۶۸ هزار زائر ایرانی از مرز مهران گذر کردهاند، اظهار داشت: از این تعداد، یک میلیون و ۹۸۴ هزار مسافر به کشور وارد و یک میلیون و ۹۸۳ هزار مسافر نیز خارج شدهاند.
وی با بیان اینکه تعداد بالای تردد در این گذرگاه، نشان از جایگاه راهبردی مهران در داد و ستدهای مرزی و سفرهای زیارتی به کشور عراق دارد، تصریح کرد: این آمار، اهمیت مرز مهران را به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی کشور نشان میدهد.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه تلاش میشود با بهسازی مسیرها، نصب نشانههای راهنمایی و اصلاح نقاط خطرساز، بستری امن و روان برای سفر زائران بارگاههای مقدس در عراق فراهم شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای افزایش ایمنی و تسهیل تردد زائران انجام میشود.
دشتیپور در پایان با تأکید بر اینکه روند بهسازی راهها در سایر محورهای استان نیز ادامه خواهد داشت، گفت: با تکمیل این طرحها، شاهد کاهش چشمگیر حوادث جادهای و افزایش رضایت کاربران جادهای خواهیم بود؛ این رویکرد در ماههای آینده نیز با قوت ادامه مییابد.
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