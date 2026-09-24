نقشه راه گردشگری در شهرهای ساحلی مازندران تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شهرداران شهرهای ساحلی مازندران در نوشهر، ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان را کم‌نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: مازندران در یک محدوده جغرافیایی از دریا، جنگل، جلگه و میراث‌فرهنگی برخوردار است و گونه‌های مختلف گردشگری می‌تواند در این استان توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری استان هنوز متناسب با توانمندی‌های موجود نیست، افزود: اصلاح الگوی توسعه شهرهای ساحلی و استفاده از تجربه سایر کشورها در مدیریت نوار ساحلی باید به صورت جدی دنبال شود.

ضرورت تغییر کارکرد نوار ساحلی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انتقاد از نگاه صرفاً عبوری به سواحل، گفت: ساحل نباید صرفاً به مسیر تردد خودروها یا کمربندی تبدیل شود، بلکه باید برای استفاده عمومی مردم و توسعه فعالیت‌های گردشگری ساماندهی شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: در بسیاری از کشورها، سواحل به فضاهایی برای هتل‌ها، رستوران‌ها، پیاده‌راه‌ها و سایر خدمات گردشگری تبدیل شده و ساخت‌وسازهای مسکونی از نوار ساحلی فاصله گرفته است؛ این رویکرد نتیجه برنامه‌ریزی بلندمدت است.

وی بر تهیه برنامه‌ای حداقل ۱۰ ساله برای شهرهای ساحلی مازندران تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون تصویری مشخص از آینده این مناطق ترسیم و برای اجرای آن برنامه عملیاتی تدوین شود.

توسعه اقامتگاه‌های رسمی در دستور کار باشد

صالحی‌امیری با تأکید بر لزوم تغییر الگوی اقامت در مناطق ساحلی بیان کرد: حرکت از اسکان دائمی به سمت اقامت گردشگری می‌تواند زمینه استفاده اقتصادی و هدفمندتر از ظرفیت سواحل را فراهم کند.

وی افزود: مازندران باید برای احداث دست‌کم ۱۰۰ هتل یک تا پنج ستاره در شهرهای ساحلی برنامه‌ریزی کند تا زیرساخت‌های اقامتی استان متناسب با حجم گردشگران توسعه یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سهم قابل توجه اقامت‌های غیررسمی در مازندران اظهار کرد: حضور گردشگر زمانی می‌تواند اثر اقتصادی بیشتری برای شهرها داشته باشد که زیرساخت اقامت رسمی، از هتل تا بوم‌گردی، توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: توسعه اقامتگاه‌های رسمی علاوه بر صنعت هتلداری، بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، رستوران‌داری، خرید، صنایع‌دستی و سوغات را نیز فعال می‌کند و می‌تواند به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در شهرها منجر شود.

مازندران در مسیر تبدیل شدن به مقصد گردشگری سلامت

صالحی‌امیری همچنین ظرفیت‌های مازندران در حوزه گردشگری سلامت را مورد توجه قرار داد و گفت: وجود مراکز درمانی، پزشکان متخصص در کنار طبیعت، جنگل و دریا، این استان را از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری سلامت برخوردار کرده است.

وی با اشاره به حضور حدود ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت در کشور طی سال‌های گذشته افزود: گردشگران سلامت به دلیل نوع خدماتی که دریافت می‌کنند، معمولاً هزینه بیشتری در مقصد انجام می‌دهند و فعال‌سازی این بخش می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی از تدوین برنامه جامع گردشگری سلامت کشور نیز خبر داد و اعلام کرد این برنامه به‌زودی رونمایی خواهد شد.

سهم سرمایه‌گذاری گردشگری مازندران باید تقویت شود

صالحی‌امیری با اشاره به حجم پروژه‌های گردشگری در کشور گفت: هزاران پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست، اما سهم مازندران از این سرمایه‌گذاری‌ها با ظرفیت‌های استان تناسب کافی ندارد.

وی خواستار آسیب‌شناسی موانع سرمایه‌گذاری در مازندران شد و افزود: مدیریت استان، فرمانداران، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس باید برای آینده شهرهای ساحلی، برنامه‌ای مشترک و عملیاتی داشته باشند.

پیشنهاد تشکیل بسته‌های سرمایه‌گذاری برای هر شهر

وزیر میراث‌فرهنگی پیشنهاد کرد هر شهر ساحلی مازندران فهرست مشخصی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری تهیه کند.

وی گفت: شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها باید با همکاری نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، پروژه‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری را شناسایی و بسته‌های مشخصی را برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده کنند.

صالحی‌امیری افزود: پس از آماده شدن این بسته‌ها می‌توان در هر شهر نشست‌های تخصصی با حضور سرمایه‌گذاران برگزار کرد و به جای طرح کلی مسائل، پروژه‌های مشخص را روی میز مذاکره قرار داد.

وی با اشاره به تجربه برگزاری نشست‌های پروژه‌محور اظهار کرد: حضور همزمان سرمایه‌گذار و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند بررسی طرح‌ها را کوتاه‌تر کند، به‌ویژه اگر پرونده‌ها و استعلامات مورد نیاز از قبل آماده شده باشد.

شهرداری‌ها باید در توسعه گردشگری نقش فعال‌تری داشته باشند

صالحی‌امیری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر را از عناصر اصلی توسعه گردشگری دانست و گفت: توسعه گردشگری شهری بدون مشارکت شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست و مدیریت شهری باید به یکی از شرکای اصلی این حوزه تبدیل شود.

وی تشکیل نشست‌های منظم برای بررسی پروژه‌های گردشگری را پیشنهاد کرد و افزود: شهرداران شهرهای ساحلی می‌توانند به صورت مرحله‌ای در این جلسات حضور یافته و ظرفیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهر خود را ارائه کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به تفویض بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها اشاره کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند روند تصمیم‌گیری درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسریع کند.

وی تأکید کرد: مسائل مربوط به پروژه‌های گردشگری نباید به صورت جزیره‌ای در دستگاه‌های مختلف بررسی شود، بلکه دستگاه‌هایی مانند میراث‌فرهنگی، راه و شهرسازی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط باید در یک چارچوب مشترک برای تعیین تکلیف پروژه‌ها همکاری کنند.

صالحی‌امیری گفت: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان بخش قابل توجهی از موانع توسعه گردشگری مازندران را در یک بازه زمانی یک‌ساله برطرف کرد.

وی در پایان تأکید کرد: عبور از نگاه‌های بخشی و سازمانی و تمرکز بر خدمت به مردم و رفع موانع توسعه، زمینه را برای حرکت سریع‌تر مازندران در مسیر توسعه گردشگری فراهم می‌کند.