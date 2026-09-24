به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور در تحلیل ابعاد سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنان او را فراتر از یک گزارش معمول، «بیانیه‌ای راهبردی در دفاع از نظم عادلانه جهانی» توصیف کرد.

محسن اسماعیلی تأکید کرد که این سخنان، ترکیبی هوشمندانه از صراحتِ سیاسی و استدلال‌های عمیق حقوقی بود و توانست موازنه قدرت را در این مجمع جهانی به سود منافع ملی تغییر دهد.

وی افزود: «در جهانی که متاسفانه همواره تحت تأثیر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و اعمال فشارهای ناعادلانه آمریکا قرار دارد، رئیس‌جمهور با نگاهی نافذ، ریشه‌های بی‌ثباتی‌های کنونی را بازخوانی و افشا کرد. ایشان به‌درستی تبیین نمودند که امنیت پایدار، نه از طریق بازتولید سلسله‌مراتب قدرت، بلکه از مسیر احترام به حاکمیت ملی و رعایت حقوق بنیادین ملت‌ها حاصل می‌شود.»

اسماعیلی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر این که ایران قدرت خود را از پشتیبانی مردم می گیرد، ادامه داد: «آنچه در این سخنان متمایز بود، تکیه بر قدرتِ منطق بود؛ سخنانی که از دلِ واقعیت‌های ژئوپلیتیک و ضرورت‌های تاریخی و راهبردی برآمده بود. ایشان نشان دادند کشوری که بر هویت و اراده خود ایستاده است، می‌تواند همزمان هم به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بین‌الملل و هم به عنوان مدافع حقوق ملت در برابر استکبار و استبداد نقش آفرینی کند.»

او با تشکر از اینکه یاد و تصویر قائد شهید و شهدای مظلوم میناب در سازمان ملل به رخ جهانیان کشیده شد خاطرنشان کرد: «این سخنرانی، پیامی رسا به جامعه جهانی بود مبنی بر اینکه: ما برای تعامل سازنده و عادلانه آماده‌ایم، اما تحت هیچ شرایطی از کرامت ملی و استقلال سیاسی، و از اصول و حقوق ملت خود عقب نخواهیم نشست.»