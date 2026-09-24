به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نوروزیفر، مسئول رسانهای جانفدایان البرز، در نشست خبری رزمایش و اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی اظهار کرد: این رزمایش یک برنامه کاملاً مردمی است و تلاش شده ساختار و اجرای آن بر پایه حضور و مشارکت گروههای مردمی شکل بگیرد.
وی با اشاره به فعالیت ستاد مردمی ساماندهی این رزمایش افزود: گروههای مردمی در اجرای این برنامه حضور دارند و نیروهای مسلح و سپاه نیز حمایتهای لازم را از این حرکت انجام میدهند، اما اصل ستاد و ساماندهی رزمایش ماهیتی مردمی دارد.
مسئول رسانهای جانفدایان البرز تأکید کرد: انتظار ما از رسانهها این است که در پوشش اخبار و گزارشهای مربوط به این رزمایش، بیش از هر چیز بر وجه مردمی بودن آن تمرکز کنند.
نوروزیفر ادامه داد: هدف این است که رزمایش به شکلی برگزار شود که حضور اقشار مختلف مردم در آن دیده شود و این برنامه به عنوان یک حرکت مردمی بازتاب پیدا کند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نشستهای خبری دیگر گفت: در ادامه روند آمادهسازی این رزمایش، دو نشست خبری دیگر نیز برگزار خواهد شد و موضوعات و جزئیات تکمیلی در این نشستها برای رسانهها تشریح میشود.
نوروزیفر افزود: تلاش داریم روند اطلاعرسانی درباره این برنامه به شکل مرحلهای و دقیق انجام شود تا رسانهها بتوانند ابعاد مختلف رزمایش را برای افکار عمومی تبیین کنند.
مسئول رسانهای جانفدایان البرز همچنین از حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای استان البرز در این نشست قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران استان البرز ظرفیت مناسبی برای اطلاعرسانی درباره این برنامه دارند و بخشی از فعالان رسانهای حاضر نیز علاوه بر فعالیت در استان، در سطح ملی فعالیت میکنند.
وی با تقدیر از مسئولان و دستاندرکاران برگزاری نشست خبری اظهار کرد: فراهم شدن این فضا برای گفتوگو با رسانهها میتواند به اطلاعرسانی بهتر درباره ابعاد مختلف رزمایش کمک کند.
نوروزیفر در پایان بار دیگر بر ضرورت برجسته شدن وجه مردمی این برنامه تأکید کرد و گفت: انتظار داریم رسانهها با توجه به ظرفیت و تجربهای که دارند، در پوشش این رویداد، حضور و مشارکت مردم را به شکل پررنگی منعکس کنند.
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