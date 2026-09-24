به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر چهارشنبه در نشست هماندیشی معاونان و مدیران بخشهای مختلف رسانه استانی با استاندار بوشهر اظهار کرد: رویداد ملی «ایرانجان؛ بوشهر ایران» پس از وقفهای کوتاه که به دلیل تحولات ناشی از جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد شد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و برگزاری رویدادهای استانی از ماه گذشته از سر گرفته شده است.
وی افزود: با پایان رویداد ایرانجان در آذربایجان شرقی، بر اساس مصوبات قبلی، زمان برگزاری رویداد ملی «ایرانجان؛ بوشهر ایران» از ۲۲ تا ۲۸ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر با بیان اینکه این رویداد فراتر از یک برنامه استانی است، تصریح کرد: «ایرانجان؛ بوشهر ایران» رویدادی در سطح ملی و حتی بینالمللی است که با حضور و پوشش شبکههای برونمرزی رسانه ملی برگزار میشود و زمینه معرفی ظرفیتهای استان بوشهر را در شبکههای سراسری و استانی فراهم میکند.
حیدری ادامه داد: هدف این است که ظرفیتهای متنوع استان بوشهر در حوزههای مختلف به شکلی مؤثر و شایسته در سطح کشور و فراتر از آن روایت شود و زمینه شناخت بیشتر مخاطبان از این استان فراهم آید.
تدوین اسناد محتوایی و انتخاب دو شعار محوری
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این رویداد بیان کرد: بر اساس بررسی و احصای ظرفیتهای استان، سند زیست، سند اقدام و طرح تفصیلی رویداد آماده شده و جلسات مستمر هفتگی برای تصویب، تولید و ارزیابی محتوا در حال برگزاری است.
مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش میشود با برنامهریزی دقیق و تولید آثار کیفی و فاخر، زمینه پخش برنامههای مرتبط با ظرفیتهای استان از شبکههای سراسری رسانه ملی فراهم شود.
حیدری از انتخاب دو شعار پیشنهادی برای این رویداد خبر داد و گفت: دو شعار «بوشهر؛ پایتخت مقاومت و انرژی ایران» و «بوشهر؛ گنجینه خلیج فارس» پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد انتخاب شدهاند که ابعاد تاریخی، معنوی، حماسی و ظرفیتهای گسترده استان را بازتاب میدهند.
وی با تأکید بر اهمیت سنجش میزان اثرگذاری این رویداد در سطح ملی افزود: مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی پیش از آغاز رویداد، با انجام نظرسنجی کشوری درباره میزان شناخت مردم از ظرفیتهایی همچون شهید رئیسعلی دلواری، شهید نادر مهدوی، نیروگاه اتمی و جزیره خارگ، دادههای اولیه را جمعآوری میکند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر ادامه داد: یک هفته پس از برگزاری رویداد نیز نظرسنجی مجددی انجام میشود تا میزان اثرگذاری و بازدهی برنامههای اجراشده در سطح ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
استقرار تجهیزات فنی و تولید برنامههای زنده ملی
حیدری با اشاره به نیازهای فنی و پشتیبانی این رویداد اظهار کرد: برای پوشش برنامههای زنده شبکههای مختلف سیما، علاوه بر تجهیز استودیوهای داخلی، حداقل پنج واحد سیار و سامانه ارسال ماهوارهای SNG از استانهای همجوار به همراه عوامل فنی و پشتیبانی در بوشهر مستقر خواهند شد.
وی با بیان اینکه میزبانی از برنامههای شاخص رسانه ملی از دیگر محورهای این رویداد است، افزود: برگزاری همایشهای جانبی و برنامههای متنوع رسانهای نیز در دستور کار قرار دارد تا رویدادی منسجم و اثرگذار برای معرفی ظرفیتهای استان بوشهر رقم بخورد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر با اشاره به ساختار اجرایی این رویداد گفت: رئیسجمهور و وزیر کشور بر اهمیت برگزاری رویداد ملی ایرانجان تأکید ویژهای داشتهاند و بر اساس ساختار تعیینشده، استاندار ریاست رویداد در استان را بر عهده دارد و صداوسیما نیز مسئولیت دبیری آن را عهدهدار است.
حیدری همچنین با قدردانی از سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: سخنرانی مقتدرانه و برخاسته از عقلانیت رئیسجمهور در سازمان ملل متحد، شایسته قدردانی است و این موفقیت را به نماینده عالی دولت در استان بوشهر تبریک میگویم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، برنامهریزی رسانهای و مشارکت بخشهای مختلف استان، رویداد ملی «ایرانجان؛ بوشهر ایران» بستری مؤثر برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان بوشهر در سطح ملی و بینالمللی باشد.
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