دریکوند: پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فاروج آغاز شد

مجید دریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سد چری و آبگیرهای طبیعی شهرستان فاروج آغاز شده است و هدف از این بازدید، پیشگیری از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح حیات وحش و پرندگان آبزی بومی و مهاجر است.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که پرندگان مهاجر در این شهرستان حضور دارند، این پایش‌ها ادامه داشته و کارشناسان به‌طور مداوم حیات وحش منطقه را رصد می‌کنند تا در صورت مشاهده بیماری اقدامات لازم را انجام دهند و خوشبختانه تا کنون هیچ‌گونه تلفات و موارد مشکوکی مشاهده و گزارش نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک پرندگان وحشی، از دست زدن به لاشه حیوان خودداری کرده و موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با شماره ۳۶۴۲۴۶۷۷ به اداره محیط زیست اطلاع دهند.