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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

دریکوند: پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فاروج آغاز شد

دریکوند: پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فاروج آغاز شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از آغاز پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان فاروج با توجه به شروع فصل مهاجرت پرندگان وحشی خبر داد.

مجید دریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سد چری و آبگیرهای طبیعی شهرستان فاروج آغاز شده است و هدف از این بازدید، پیشگیری از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح حیات وحش و پرندگان آبزی بومی و مهاجر است.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که پرندگان مهاجر در این شهرستان حضور دارند، این پایش‌ها ادامه داشته و کارشناسان به‌طور مداوم حیات وحش منطقه را رصد می‌کنند تا در صورت مشاهده بیماری اقدامات لازم را انجام دهند و خوشبختانه تا کنون هیچ‌گونه تلفات و موارد مشکوکی مشاهده و گزارش نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک پرندگان وحشی، از دست زدن به لاشه حیوان خودداری کرده و موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا با شماره ۳۶۴۲۴۶۷۷ به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6957820

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