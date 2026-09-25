سخنان بااقتدار رئیس جمهور در سازمان ملل صدای رسای مظلومیت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه های نماز جمعه تربت جام با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و حرکت برمدار عبودیت و رضایت پروردگار متعال اظهار کرد: خداوند رب العالمین است، مدیریت خداوند بر عالم هستی در چارچوب قواعد و قوانین و سنت الهی انجام می شود. سنت پروردگار و کارهای او حکمت و باطنی و ظاهری دارد و در زندگی فردی و اجتماعی مومنان جاری است.

امام جمعه تربت جام با اشاره به نطق تاریخی ریئس جمهور در سازمان ملل گفت: نطق تاریخی و بااقتدار رئیس جمهور در سازمان ملل صدای رسای مظلومیت ایران‌ بود و دروغگویی آمریکار را برملا کرد، ملت ایران تا انتقام خون آقای شهید ایران را از آمریکا و رژیم صهیونی نگیرد آرام نخواهد نشست.

وی با اشاره به پیام رهبری به دانش‌آموزان و دانشجویان تصریح کرد: مدرسه و دانشگاه باید کانون پیشرفت برای کشور، پاسدار ریشه هویت ملی و عزت و استقلال فرهنگی خود باشد، دانش آموزان و دانشجویان درست فکر کردن را تمرین کنند و مراقب باشند فریب رسانه درغگو و مزدور دشمن را نخورند.

وی با گرامی داشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، ایثارگران، آزادگان، رزمندگان و تکریم و تجلیل از خدمات بسیجیان سلحشور و سایر نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: آمریکا با حمله به مدرسه میناب ۱۶۸ انسان بی گناه را به شهادت رساند و مرتکب جنایت جنگی شد و برای بیشترجنایت کردن از سازمان حقوق بشر سازمان‌ملل خارج شد تا آزادانه هرجنایتی را انجام دهد.

امام جمعه تربت جام ادامه داد: ترامپ به دنبال تسلیم و نابود کردن ملت ایران است، جمهوری اسلامی در مقابل پست تر از ابلیس و هجوم دشمن مقاوم ایستاده و با افتخار دفاع می کند و یک وجب از خاک را به دشمن نداده و از استقلال خودش عقب نشینی نکرده است و سیلی آبداری هم به دشمن زده است.

اسلامی یادآورشد: امامین انقلاب خمینی کبیر(ره) و آقای شهید ایران با مجاهدت و شهادت و با پشتیبانی ملت و جانفشانی نیروهای مسلح در مقابل هجوم شدیدترین تهاجمات دشمنان به ایران ایستاده اند، رهبری شهید در روز روشن و در محل کار همراه با خانواده و با مشت گره کرده جان خود و خانواده را فدای عزت و امنیت کشور کردند.