محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۶۲۰ بسته تحصیلی با مشارکت خیرین نیکاندیش و تلاش انجمنهای حمایت زندانیان استان تهیه و میان دانشآموزان خانوادههای زندانیان نیازمند توزیع شد.
وی افزود: این بستهها شامل کیف، کفش و پک کامل لوازمالتحریر است که با هدف کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای زندانیان در آستانه بازگشایی مدارس تهیه شده است.
۳۵ میلیارد ریال برای بستههای تحصیلی
مدیرکل زندانهای کردستان ارزش مجموع بستههای توزیعشده را ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند انجام شده است.
خسروی ادامه داد: خانوادههای زندانیان در دوران تحمل حبس سرپرست خانواده با مشکلات و نیازهای مختلفی مواجه هستند و حمایت از فرزندان آنان، به ویژه در حوزه تحصیل، میتواند بخشی از این دغدغهها را کاهش دهد.
وی با قدردانی از مشارکت خیرین نیکاندیش در تأمین این بستهها بیان کرد: همراهی خیرین و مجموعههای حمایتی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به خانوادههای زندانیان و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای ادامه تحصیل فرزندان آنان را فراهم میکند.
فعالیت ۹ انجمن حمایت زندانیان در استان
مدیرکل زندانهای کردستان با اشاره به فعالیت ۹ انجمن حمایت زندانیان در استان اظهار کرد: این انجمنها در حوزههای مختلف از جمله حمایت معیشتی، آموزشی و اجتماعی از خانوادههای زندانیان تحت پوشش فعالیت دارند.
خسروی خاطرنشان کرد: تداوم برنامههای حمایتی برای خانوادههای زندانیان نیازمند، نیازمند مشارکت خیرین و همراهی دستگاهها و مجموعههای مسئول در حوزه اجتماعی است.
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