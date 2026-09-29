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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

سفر استاندار به جنوب تهران؛ وعده ۸۵ میلیون مترمکعب آب و پایان ترافیک

سفر استاندار به جنوب تهران؛ وعده ۸۵ میلیون مترمکعب آب و پایان ترافیک

تهران- استاندار تهران در سفر به شهرستان ری از فازهای ۷و ۸تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران بازدید و پل روگذر فیروزآباد را افتتاح کرد، وی گفت: تکمیل تصفیه‌خانه سالانه ۸۵ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح سه شنبه در برنامه‌های سفر خود به شهرستان ری از فازهای ۷ و ۸ تصفیه‌خانه جنوب تهران بازدید کرد و پروژه تعریض پل روگذر فیروزآباد را افتتاح کرد.

تصفیه‌خانه جنوب تهران یکی از بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب خاورمیانه است.

بر پایه اعلام استاندار تهران، پس از تکمیل فازهای ۷ و ۸ سالانه ۸۵ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه می‌شود و به منبعی پایدار برای کشاورزی و صنعت تبدیل خواهد شد.

معتمدیان این طرح را در حفاظت از منابع آبی و کاهش فرونشست زمین مؤثر دانسته است.

در برنامه دیگر این سفر، معتمدیان پل روگذر فیروزآباد را در تقاطع کمربندی دوم تهران و محور ری–ورامین افتتاح کرد.

به گفته وی، این پروژه در شهریور ۱۴۰۳ متوقف شده بود و با پیگیری دولت چهاردهم از ابتدای سال ۱۴۰۴ دوباره فعال شد.

استاندار تهران می‌گوید، عملیات تکمیل پل حتی در ایام جنگ نیز ادامه داشته است.

استاندار تهران بهره‌برداری از پل را گشایش یکی از اصلی‌ترین گره‌های ترافیکی جنوب‌شرق استان پس از بیش از ۱۰ سال توصیف کرده است.

کد مطلب 6958438

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