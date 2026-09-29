برد مقتدرانه دختران تنیس ایران مقابل مغولستان

به گزارش خبرنگار مهر، مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی، بازیکنان تیم دوبل دختران ایران عصر امروز برابر خونگورزول آلدارخیشیگ و یسوگن گانباتار از مغولستان به میدان رفتند.



بازیکنان ایران در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر مقابل مغولستان به پیروزی رسیدند. فرزامی و صفی ست نخست را با بردن پنج گیم پیاپی آغاز کردند و پس از واگذاری تنها یک گیم، ست دوم را بدون واگذاری گیم به پایان رساندند.



صفی و فرزامی دو روز پیش نیز بازی های تک نفره خود را برده بودند. برد آنها نخستین برد زنان تنیس در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بود.