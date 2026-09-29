برد مقتدرانه دختران تنیس ایران مقابل مغولستان

به گزارش خبرنگار مهر، مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی، بازیکنان تیم دوبل دختران ایران عصر امروز برابر خونگورزول آلدارخیشیگ و یسوگن گانباتار از مغولستان به میدان رفتند.
بازیکنان ایران در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر مقابل مغولستان به پیروزی رسیدند. فرزامی و صفی ست نخست را با بردن پنج گیم پیاپی آغاز کردند و پس از واگذاری تنها یک گیم، ست دوم را بدون واگذاری گیم به پایان رساندند.
صفی و فرزامی دو روز پیش نیز بازی های تک نفره خود را برده بودند. برد آنها نخستین برد زنان تنیس در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بود.
تیم دونفره دختران تنیس ایران در بازی های آسیایی در برابر حریف مغولستانی به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی، بازیکنان تیم دوبل دختران ایران عصر امروز برابر خونگورزول آلدارخیشیگ و یسوگن گانباتار از مغولستان به میدان رفتند.
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