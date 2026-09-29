واژگونی پراید در محور سفیدآبه - زاهدان ۳ فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خمر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۳۰ محور سفیدآبه- زاهدان، کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد این حادثه به دلیل ناتوانی راننده در کنترل خودرو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رخ داده است که در پی آن راننده و دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به علائم خستگی و خواب‌آلودگی، گفت: رانندگان باید به ازای هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنند تا از وقوع حوادث ناشی از خستگی جلوگیری شود.

خمر با تأکید بر رعایت قوانین رانندگی و توجه به علائم خستگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از استراحت کافی برخوردار باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، در محل امن توقف و استراحت کنند.