نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارشی استان در سال زراعی گذشته، اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ که پشت سر گذاشته شد، میانگین بارندگی استان حدود ۱۴۰ میلی‌متر بود که نسبت به دوره بلندمدت حدود ۱۶ درصد کاهش و نسبت به سال زراعی قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش بارش متأسفانه در مناطق غرب و سرچشمه‌های آبی زاینده‌رود رخ داده و با این وضعیت وارد سال آبی جدید شده‌ایم.

به گزارش مهر، میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلی‌متر و در کشور ۲۴۰ میلی‌متر است و سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.

پاییز امسال بهبود بارش‌ها را انتظار داریم

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه میانگین بارش بلندمدت استان در فصل پاییز حدود ۴۰ میلی‌متر است، افزود: حدود ۲۵ درصد بارش یک سال زراعی کامل اصفهان مربوط به پاییز است در حالی که طی چهار تا پنج سال آبی اخیر، بارش‌های پاییزی به‌صورت مستمر کمتر از نرمال بوده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: برای پاییز پیش رو انتظار بهبود بارش‌ها نسبت به چند سال گذشته وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها نزدیک به نرمال و حتی متمایل به بالای نرمال باشد ضمن اینکه بیشترین بارش در غرب استان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شروع بارش‌های پاییزی امسال از ماه مهر است اما مهر از نظر عددی ماه بارشی اصلی استان نیست، افزود: بنابراین انتظار بارش‌های مؤثر بر منابع آبی را در ماه‌های آبان و آذر داریم؛ هرچند از اواسط مهر در غرب استان بارش‌ها آغاز می‌شود اما باید توجه داشت که مقدار آن محدود است.

کاهش تنش آبی به معنای ورود به ترسالی نیست

حاجی‌بابایی تأکید کرد: سال پیش رو سالی است که تنش آبی استان کاهش می‌یابد اما به معنای ورود به ترسالی یا پایان خشکسالی نیست؛ چنین برداشتی درست نیست.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ابراز کرد: توصیه اکید این است که مدیریت منابع آب حتماً لحاظ شود و بخش کشاورزی سطح زیر کشت را توسعه ندهد یا متناسب با منابع آب موجود عمل کند ضمن اینکه فرصت خوبی برای مدیریت ریسک و استفاده از روان‌آب‌های غرب و جنوب استان برای تقویت ذخایر آبی وجود دارد.

وقوع بارش فقط به ال‌نینو و لانینا بستگی ندارد

حاجی بابایی درباره تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو بر بارش‌ها گفت: بارش کشور و استان اصفهان تنها به ال‌نینو و لانینا بستگی ندارد و نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد این پدیده‌ گذاشت زیرا عوامل دیگری نیز مؤثرند و بزرگنمایی این موضوع در جامعه علمی نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که گاهی در لانینا بارش خوب و گاهی ضعیف بوده است. تصور اینکه ال‌نینوی قوی لزوماً به معنای بارش شدید است نیز اشتباه است و همخوانی ندارد.

به گزارش مهر، ال‌نینو (El Niño) و لانینا (La Niña) الگوهای پیچیده و کلان آب و هوایی و مربوط به تغییرات دمایی در اقیانوس‌ها هستند. چرخه اقلیمی این جریان‌ها در اقیانوس آرام و معمولاً در چرخه‌های زمانی دو تا هفت ساله اتفاق می‌افتد.

پیش‌بینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بارش‌ها در غرب و جنوب اصفهان

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه احتمال بارش‌های امسال نسبت به پنج سال گذشته بهتر خواهد بود و یکی از عوامل همین پدیده است، اظهار کرد: در غرب و جنوب اصفهان و سرچشمه‌های آبی زاینده رود افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بارش‌ها را انتظار داریم.

حاجی بابایی تاکید کرد: استان اصفهان از استان‌هایی نیست که مستقیم در رتبه اول تأثیرپذیری از عوامل ال‌نینویی باشد و بیشتر در رتبه‌های بعدی قرار دارد؛ استان‌های غرب و جنوب کشور موقعیت بهتری دارند.

دما از نیمه مهر تعدیل می‌شود اما بالاتر از نرمال می‌ماند

معاون هواشناسی اصفهان درباره وضعیت دما در پاییز امسال گفت: در اصفهان، در سال‌های ال‌نینو به طور معمول استمرار هوای گرم بیشتر می‌شود و طول تابستان افزایش می‌یابد؛ لزوماً رکورد دمای حداکثر شکسته نمی‌شود اما گرما ادامه می‌یابد.

حاجی بابایی افزود: امسال افزایش دما در شهریورماه کاملاً چشمگیر بود و تا اواسط مهر نیز کم‌وبیش محسوس است؛ البته از نیمه دوم مهرماه انتظار می‌رود افزایش دما کمی تعدیل شود اما همچنان بالاتر از نرمال باقی بماند.

وی با بیان اینکه در آبان و آذر دما حدود نیم تا یک درجه بالاتر از نرمال پاییز پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: در مجموع طی ماه‌های آینده روند دمای فراتر از نرمال ادامه دارد و افت دما در بازه‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد.

به گزارش مهر، ال‌نینو پدیده‌ اقلیمی طبیعی است که در نتیجه تعامل و برهم‌کنش بین اقیانوس و جو شکل می‌گیرد. به‌طور معمول، اگر دمای آب بخش‌هایی از اقیانوس آرام بیش از نیم درجه سلسیوس نسبت به میانگین دوره بلندمدت افزایش یابد، آن را ال‌نینو می‌نامیم اما آنچه امسال رخ داده، افزایش دمای بخش حاره‌ای اقیانوس آرام به بیش از ۲ درجه سلسیوس است که این موضوع باعث شده این رویداد را یک ال‌نینوی بسیار قوی یا سوپر ال‌نینو تلقی کنیم.

ال‌نینو در زبان اسپانیایی به معنی «پسر کوچک» و لانینا به معنی «دختر کوچک» و چرخه مخالف ال‌نینو است.

ال‌نینو جریانات گرم اقیانوسی و لانینا جریان‌های سرد اقیانوسی است که با تغییر فشار سطحی هوا در بخش غربی خط استوا روی اقیانوس آرام رخ می‌دهد.

چرخه نوسانات جنوبی ال‌نینو (ENSO) به نوسانات دمایی بین اقیانوس و اتمسفر در قسمتی از اقیانوس آرام که روی خط استوا قرار دارد گفته می‌شود. میزان انحراف از این دمای طبیعی می‌تواند تأثیراتی روی فرآیندهای اقیانوسی و در نتیجه اقلیم و آب و هوای مناطق مختلف زمین داشته باشد.