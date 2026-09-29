میزان تحقق بودجه شهرداری در نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی نژاد در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه با وجود شرایط خاص جامعه و تحمیل جنگ، شهرداری تمام تلاش خود را انجام داد تا ارقام بودجه را فراتر از رقم مصوب محقق کند، اظهار کرد: تحقق بودجه کم نظیر است که حاصل تلاش تمام کارکنان است. همکاران ما در حوزه مالی و همچنین معاونت شهرسازی زیر سایه جنگ و بمباران، خدمات رسانی می کردند.

وی همچنین تصریح کرد: نتیجه تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته امروز مشاهده می شود و بیش از ۱۰۸ درصد بودجه مصوب پنج ماهه تا پایان مردادماه محقق شد. بر اساس گزارشات تا پایان شهریورماه، میزان تحقق بودجه در ۲۰ سال گذشته بی نظیر است.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه برای تمام بندهای بودجه جلسه برگزار و موارد را پیگیری می کنیم، یادآور شد: مواردی که در گذشته وصول نمی شد امروز وصول می شود. رشد وصول درآمدها در عوارض وسایل نقلیه نتیجه تفاهم با پلیس راهور است. در کسب درآمدهای پایدار نیز تمام موارد را تک به تک پیگیری می کنیم.

معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه دولت باید ارقام را در ردیف LEZ واریز کند، گفت: در برخی از ردیف ها ما وظایف خود را انجام دادیم و دولت باید مبالغ را واریز کند که این مبالغ واریز نشده است.

وی با اعلام اینکه جریان سیالی در کسب درآمد وجود دارد، اظهار کرد: یک سوم درآمدها در گذشته کسب می شد که در سالهای گذشته دوره ششم به دو سوم یا ۷۰ درصد افزایش یافت اما در پنج ماه ابتدایی امسال می توانیم بگوییم به ۱۰۸ درصد تحقق رسیده ایم. شهرداری هم رشد بودجه بالاتری داشته و هم رشد تحقق بالاتری نسبت به کشور داشته است.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه موضوعات مرتبط با پرسنل بسیار مهم است، یادآور شد: ما در پایان سال قبل بدهی به مراکز درمانی را کامل تسویه کردیم اما در سال جاری به دلیل شرایط جنگی و دورکاری برخی مجموعه ها، صورت وضعیت ها با تأخیر مشخص شد. ما در ابتدای سال نیز بدهی ها را پرداخت کردیم و از ماه گذشته روند پرداخت را آغاز کردیم و ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی پرداخت شده و به تدریج مابقی نیز انجام خواهد شد. این موضوع برای ما هم اهمیت دارد. ما ماهانه مبالغ را تسویه می کنیم اما با توجه به شرایطی که اعلام شد و تأخیر صورت گرفته، مبالغ را در دو مرحله پرداخت می کنیم.

وی تأکید کرد: شورا به ما تکلیف کرده که در هزینه کرد، باید روال مشخصی را در نظر بگیریم. در هیچ بخشی تخصیص بودجه کمتر از ۵۰ درصد نیست. ما در همین ایام نزدیک به دو همت دیون نیز پرداخت کرده ایم. به هر شکل تأمین نقدینگی را به تدریج و بر اساس روال انجام خواهیم داد.