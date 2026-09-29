تحقق ۴۵ درصدی بودجه شهرداری تهران تا پایان مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورا در جریان ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵، با بیان اینکه بودجه مصوب امسال شهرداری ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این رقم ۲۳۱ هزار و ۲۷ همت به درآمدها، ۴۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.

وی همچنین تصریح کرد: در پنج ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ باید ۱۳۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بودجه محقق می شد که ۱۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان محقق شده و معادل ۴۵ درصد از بودجه مصوب سالیانه و ۱۰۷ درصد بودجه مصوب پنج ماهه است.

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه در فصل درآمدها باید ۹۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان کسب می شد، خاطرنشان کرد: ۱۲۳ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان درآمد کسب شده که ۲۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بیشتر از رقم مصوب است. در فصل واگذاری دارایی های سرمایه ای باید ۱۸ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان کسب می شد که چهار هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کسب شد. همچنین در فصل واگذاری دارایی های مالی باید ۲۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان به دست می آمد که ۱۹ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه در عوارض آلاینده های قرار بود چهار همت اخذ شود که در پنج ماه ۱۱ همت اخذ شده است، تصریح کرد: خوشبختانه در برخی آیتم ها شاهد افزایش درآمدها بودیم که جای تقدیر دارد. برای مثال در بخش عوارض نوسازی ۳۲ همت به ازای کل رقم پیش بینی شده برای سال به دست آمده است. در جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ هم رقم سه هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما سه هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان درآمد کسب شد که جای تقدیر دارد.

کاشانی همچنین تصریح کرد: ۱۰ همت درآمد مازاد سال قبل به امسال منتقل شده است. قرار بود ۶.۵ اوراق مشارکت به فروش برسد که کاملاً انجام شده است.

وی در خصوص آیتم های کاهشی نیز گفت: در بخش عوارض زیربنا غیرمسکونی مربوط به مجتمع های ایستگاهی و پروژه های مشارکتی و همچنین پارک حاشیه ای درآمدها صفر است که باید مورد توجه قرار بگیرد و دلایل آن اعلام شود.

کاشانی با بیان اینکه ۸۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان از بودجه ۳۲۲ همتی شهرداری پایدار و ۲۳۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان ناپایدار است، یادآور شد: رقم مصوب پنج ماهه در بخش درآمدها و منابع ۱۳۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان است که ۳۷ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان معادل ۲۶ درصد پایدار و ۱۰۱ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان معادل ۷۴ درصد ناپایدار است.

وی ادامه داد: در بودجه مصوب پنج ماهه مجموع وصول نقد و غیرنقد ۱۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان وصول شده که ۴۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پایدار و ۱۰۵ هزار و ۹۶ میلیارد تومان ناپایدار است.

خزانه دار شورا با بیان اینکه در بخش مصارف نقدی و غیرنقدی، اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای ۲۹۰ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است که ۱۱۷ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان تخصیصی و ۱۷۸ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان پرداخت نقدینگی و ۲۹ هزار و ۶۲ میلیارد تومان عملکردی است که نشان می دهند درصد جذب نسبت به تخصیص ۲۴ درصد است.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با تأکید بر اینکه باید در مورد آیتم های کاهشی توضیحاتی از سوی شهرداری ارائه شود، از تلاش شهرداری تهران برای افزایش درآمدهای پایدار تقدیر کرد.

زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورا هم در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران و لزوم ارائه گزارش در این زمینه ارائه کرد.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه این جلسه با بیان اینکه انحراف از بودجه چه مثبت و چه منفی، درست نیست، گفت: باید گزارشی در مورد این انحرافات ارائه شود. همچنین باید در خصوص آیتم های کاهشی توضیح داده شود.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در تخصیص اعتبارات پروژه های اولویت دار است. در برخی بخش ها فاصله معناداری در تخصیص و جذب داریم که باید در مورد آن توضیح داده شود.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: این بودجه در شرایط جنگی محقق شد و پس از آن هم وارد محاصره و تحریم شدیم. گزارشات نشان داد که شهرداری در حوزه درآمد به شکل قابل توجهی موفق بوده است.

وی اضافه کرد: این شرایط نتیجه تلاش های بهینه کارکنان شهرداری تهران در ایام اخیر بوده است. همه ما پیگیر این بودیم که درآمدهای پایدار افزایش یابد. سال قبل در این فصل ۲۰ همت درآمد پایدار داشتیم و در مدت مشابه امسال ۳۲ همت است و این ارقام در ایامی که کشور با جنگ مواجه بوده، به دست آمده است.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه بودجه به نوعی یک پیش بینی است، اظهار کرد: اینکه بیش از ارقام پیش بینی شده بودجه محقق شود اتفاق خوبی است و این اتفاق منفی نیست.

وی با اعلام اینکه آیتم های کاهشی بر مبنای شرایط همیشگی بوده است، تصریح کرد: هرچند با این وجود باید دلایل آن ارائه شود. در مواردی گفتیم که اعداد پیش بینی شده برای کسب درآمدها واقعی نیست اما برخی اعضا تأکید داشتند که این اعداد لحاظ شود تا شهرداری تشویق به کسب آن شود.

آخوندی با بیان اینکه شورا در مصوبات، هشت درصد کل بودجه به جنگ اختصاص یافت، گفت: به شهرداری تأکید شد که پروژه های اولویت دار مورد توجه قرار بگیرند که باید در اصلاحیه جابجایی ردیف ها صورت بگیرد. به اعتقاد بنده عملکرد پرسنل و مدیریت شهرداری تهران مناسب بوده و باید تلاش کنیم نقاط ضعف آن رفع شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرد تهران با بیان اینکه نقاط قوت این گزارش بیشتر از نقاط ضعف آن است، گفت: اینکه سرمایه کمتری از شهر فروختیم و تسهیلات کمتری دریافت کردیم و شهر کمتر بدهکار شده از نقاط مثبت است اما آنچه اهمیت دارد برقراری تعادل بین منابع و مصارف است.

وی با تأکید بر اینکه گزارش نشان می دهد جریان نقدینگی به خوبی محقق شده و قابل تقدیر است، تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه این است که عدد بدهی شهرداری به مراکز درمانی طرف قرارداد ۴۵۱ میلیارد تومان است و این نشان می دهد که توجهی به این تبصره نشده است. قرار بود این بدهی ها ماهیانه تسویه شود. لذا تأکید می کنیم که تعادل بین منابع و مصارف رعایت شود.