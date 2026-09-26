چرایی اهمیت سن باروری زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی، با اشاره به کمپین «فرصت باروری را بشناس»، گفت: یکی از موضوعاتی که کمتر درباره آن به زبان ساده صحبت شده، این است که باروری یک وضعیت ثابت در طول زندگی نیست. تعداد تخمک‌ها از بدو تولد محدود است و با افزایش سن کاهش می‌یابد و کیفیت تخمک‌ها نیز با افزایش سن دستخوش تغییر می‌شود.

وی افزود: این واقعیت در منابع تخصصی زنان و باروری نیز مورد تأکید قرار گرفته و کاهش تدریجی تعداد و کیفیت تخمک‌ها با افزایش سن و تشدید این روند در دهه چهارم زندگی را توضیح داده است.

یغمایی در عین حال تأکید کرد: نمی‌توان وضعیت باروری همه زنان را صرفاً بر اساس سن تعیین کرد. سن یکی از عوامل مهم است، اما تنها عامل نیست. شرایط پزشکی، سابقه بیماری‌ها و عوامل مختلف دیگری نیز می‌توانند بر عملکرد تخمدان و باروری اثر بگذارند. بنابراین هدف ما ترساندن افراد از افزایش سن نیست؛ هدف، افزایش سواد باروری و کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه است.

وی افزود: ممکن است فردی در مقطعی از زندگی قصد فرزندآوری نداشته باشد، اما این به معنای بی‌اهمیت بودن شناخت وضعیت باروری نیست. آگاهی می‌تواند به فرد کمک کند گزینه‌های پیش روی خود را بهتر بشناسد.