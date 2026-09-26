کشف ۷۰ قبضه سلاح غیرمجاز در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روحالله گراوندی عصر شنبه در سفر به شهرستان دهلران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در هفته گذشته طرحهای پاکسازی و امنیت محلهمحور در این شهرستان به اجرا درآمد، اظهار داشت: در جریان این طرحها، ۷۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز، بیش از ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و مقادیر زیادی کالای ممنوعه و قاچاق کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه در این طرحها حدود ۲۷۰ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: پلیس هیچگونه اغماض و مماشاتی با بزهکاران و مجرمان نخواهد داشت و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار دارد؛ همچنین این رویکرد در سایر نقاط استان نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
فرمانده انتظامی استان در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ دستگاه خودروی متخلف در قالب طرح انضباط اجتماعی و برخورد با تخلفات رانندگی توقیف شده، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث جادهای انجام میشود و برخورد با تخلفات رانندگی به صورت مستمر ادامه دارد.
سردار گراوندی با بیان اینکه مشارکت مردم در تأمین امنیت و کشف جرائم نقش مؤثری ایفا میکند، گفت: بخش عمدهای از کشفیات پلیس، مرهون همکاری، پشتیبانی و گزارشهای مردمی از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ است و از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، بهویژه همکاران انتظامی شهرستان دهلران، برای تأمین امنیت مردم، خاطرنشان کرد: این موفقیتها حاصل همدلی و همکاری مجموعه انتظامی استان است و پلیس با تمام توان در جهت برقراری امنیت پایدار و آرامش شهروندان گام برمیدارد.
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