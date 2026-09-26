به گزارش خبرنگار مهر،موسی کشتکار عصر شنبه با نمایندگان سمنهای جوانان استان بوشهر بر ضرورت حرکت سمنها به سمت برنامههای عملیاتی، مسئلهمحور و اثرگذار تأکید کرد و گفت: برنامههای حوزه جوانان باید با مشارکت واقعی خود جوانان طراحی و اجرا شود و خروجی آن در زندگی و مسائل جامعه هدف قابل مشاهده باشد.
وی افزود: از هفته تربیت بدنی تا پایان سال، ظرفیت سمنها و گروههای جوانان برای حضور در روستاهای کمبرخوردار و اجرای برنامههای ورزشی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین بر توسعه آموزشهای کاربردی برای جوانان تأکید کرد و گفت: آموزش کمکهای اولیه، امداد و نجات، مهارتهای زندگی، سواد رسانهای و آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی باید مورد توجه قرار گیرد تا جوانان مناطق مختلف استان علاوه بر فعالیتهای ورزشی و فرهنگی، مهارتهای مورد نیاز برای مواجهه با حوادث و مسائل اجتماعی را نیز فرا بگیرند.
کشتکار استفاده از ظرفیت سمنها در شناسایی استعدادهای جوان، اجرای جشنوارههای بومی و محلی، برنامههای نشاط اجتماعی، اردوهای جهادی و روایت پیشرفت را از دیگر برنامههای مورد توجه عنوان کرد.
در این نشست همچنین مقرر شد ظرفیت سمنها و داوطلبان جوان استان شناسایی و ساماندهی شود و زمینه مشارکت آنان در برنامههای ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، جهادی و آموزشی ادارهکل بیش از گذشته فراهم شود.
بر اساس تصمیمات این نشست، برنامهریزی برای استفاده هدفمند سمنها از ظرفیت استخرها، سالنهای ورزشی و سایر اماکن قابل واگذاری، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سمنها، بهرهگیری از توان تشکلهای دارای ظرفیت رسانهای و پیگیری پیشنهادهای جوانان در حوزههای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان سمنهای جوانان نیز در این نشست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی، تأمین فضای فعالیت سمنها، حمایت از برنامههای تخصصی، تولید محتوای رسانهای، آموزشهای تخصصی و تسهیل مشارکت جوانان مطرح کردند.
همچنین بر شفافیت مالی سمنها، ثبت و مستندسازی هزینهها و عملکرد، استفاده صحیح از منابع، تقویت آموزشهای مالی و حسابداری و ایجاد سازوکار مناسب برای حمایت از سمنهای فعال تأکید شد.
در پایان نیز بر استمرار نشستهای تخصصی با سمنهای جوانان و پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرحشده با هدف تبدیل ظرفیت مشارکت جوانان به برنامههای عملیاتی و قابل سنجش تأکید شد.
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