به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه جلسه هماهنگی برنامههای نمایشگاه سازمانهای مردمنهاد (سمنها) به مناسبت هفته ازدواج و راهاندازی پاتوق جوانان با حضور امیر تقیزاده معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، حسین دهقانی رئیس گروه ساماندهی امور جوانان، حسن مرادی رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی و جمعی از دبیران سمنهای جوانان در خانه جوان تبریز برگزار شد.
امیر تقیزاده در این نشست با اشاره به ظرفیتهای فرهنگسرای الغدیر برای برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از فضاهای باز و سرپوشیده، بستر مناسبی برای اجرای برنامههای متنوع هفته ازدواج فراهم کرده است.
وی افزود: روز دوشنبه در قالب یکی از برنامههای این هفته از ۱۰۰ زوج جوان تجلیل خواهد شد و برپایی سفره عقد نمادین، اجرای برنامههای شاد فرهنگی، قرعهکشی و اجرای موسیقی از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.
تقیزاده ادامه داد: روز سهشنبه نیز مراسم تجلیل از زوجهای قهرمانان ورزشی برگزار میشود و روز چهارشنبه همزمان با روز جمعیت، از خیرین فعال در حوزه ازدواج و جمعیت و همچنین زوجهای دارای بیش از سه فرزند قدردانی خواهد شد.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه فعالیتهای اجتماعی جوانان گفت: غرفههای سمنها در فرهنگسرای الغدیر مستقر خواهند شد تا ضمن معرفی فعالیتها و ظرفیتهای خود، زمینه تعامل، آگاهیبخشی و جذب مشارکتهای مردمی را فراهم کنند.
در ادامه این نشست، وحید پوررضوی دبیر شبکه «ایران یاران جوان» با تشریح جزئیات غرفههای نمایشگاه اظهار کرد: غرفههای تخصصی در حوزههای کودک و نوجوان، اوقات فراغت، سلامت، امداد و نجات، کارآفرینی و اقتصاد، فرهنگ و هنر، ازدواج، روانشناسی و مددکاری اجتماعی در این نمایشگاه برپا میشود.
وی افزود: همچنین غرفههایی برای فروش محصولات تولیدی کودکان تحت حمایت مؤسسات و مراکز خیریه، نجوم، رسانه، جمعیت و فرزندآوری، محیط زیست، گردشگری و حقوق شهروندی و حقوقی نیز در این نمایشگاه پیشبینی شده است.
گفتنی است نمایشگاه سمنها به مناسبت هفته ازدواج با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تقویت مشارکتهای اجتماعی جوانان و معرفی ظرفیتهای مردمی استان در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار میشود.
