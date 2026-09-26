دستگیری ۲۷ متهم و محکوم تحت تعقیب در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند اظهار داشت: مأموران انتظامی دلفان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری نیابت‌های قضایی، در چند عملیات هماهنگ طی ۱۵ روز گذشته موفق به شناسایی و دستگیری ۲۷ نفر از افراد تحت تعقیب شدند.

وی افزود: این افراد به دلیل داشتن پرونده و احکام قضایی، تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار داشتند که مأموران با پیگیری‌های انجام‌شده موفق به شناسایی و دستگیری آنان شدند.

تحویل متهمان به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان گفت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ بازوند در پایان تأکید کرد: پلیس شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب و برخورد با مخلان نظم و امنیت را با جدیت دنبال می‌کند.