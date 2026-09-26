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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد

عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه با خلیل الرحمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم آمده اند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.» این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل کرده است.

کد مطلب 6959516

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