معاون ندسا: آمریکا از خلیج فارس برای همیشه خداحافظی خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به تجربه جنگهای تحمیلی و حمایت قدرتهای خارجی از دشمنان ایران، اظهار کرد: وقتی جنگ تحمیلی اول، دوم و جنگ اخیر را بررسی میکنیم، میبینیم استکبار جهانی و ارتشهای مختلف دنیا در برابر ملت ایران قرار گرفتند، اما در هیچیک از این جنگها نتوانستند ملت ایران را تسلیم کنند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر دبیرکل ناتو درباره پروازهای انجامشده برای حمایت از آمریکا، افزود: دشمنان سالها برای رویارویی با ملت ایران برنامهریزی، تجهیز و تمرین کردند، اما در نهایت در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
مردم، نقطه اتکای قدرت دفاعی کشور
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، عامل اصلی ماندگاری نظام را پیوند میان مردم و نظام دانست و گفت: یک پیوند عاطفی و ایمانی میان امام و امت وجود دارد و مردم خودشان صاحب این انقلاب هستند؛ از همین رو مردم پای کار آمده و بسیج مردمی شکل گرفته است.
محمدی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز یکی از راهبردهای مهم، مردمیسازی جنگ بود و استفاده از ظرفیت بسیج مردمی به یک راهبرد اساسی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه قدرت ملت ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود، گفت: سلاح بزرگ این ملت، ایمان و فریاد «اللهاکبر» است؛ همان سلاحی که در آزادسازی خرمشهر نقشآفرینی کرد و دشمن را به عقب راند.
تغییر معادله در میدان نبرد
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار کرد: ما در یک دوره مقاومت فعالانه قرار داشتیم، اما امروز وارد مرحله تهاجم پرشدت و پیشدستانه شدهایم و در شرایطی که دشمن تصور میکرد ایران غافلگیر شده است، نیروهای مسلح کشور آماده و مجهز در میدان حضور داشتند.
محمدی با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره تنگه هرمز، افزود: اگر تنگه هرمز در اختیار آمریکاییهاست، چرا به آن نزدیک نمیشوند و چرا کشتیهای خود را وارد این منطقه نمیکنند؟
وی گفت: امروز نیروی دریایی در سراسر خلیج فارس و تنگه هرمز اشراف و رصد کامل دارد و نیروهای مسلح در هر نقطهای که اراده کنند، میتوانند اراده خود را بر دشمن تحمیل کنند.
ادعای حضور آمریکا در خلیج فارس با واقعیت میدان همخوانی ندارد
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به تحولات نظامی منطقه گفت: تجهیزات و پایگاههای آمریکا در منطقه آسیب دیده و بخشی از نیروها و تجهیزات آنها به نقاط دیگری منتقل شدهاند.
محمدی افزود: رادارهای دشمن در منطقه مورد هدف قرار گرفته و آنها به رصد هوایی روی آوردهاند؛ با این حال پهپادهای آنها در تور سامانههای بومی و سامانههای راداری نیروهای مسلح ایران قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه «امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عاری از حضور کشتیهای آمریکایی است»، تصریح کرد: آمریکاییها باید از خلیج فارس برای همیشه خداحافظی کنند.
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت: امروز فرزندان ملت ایران با تجهیزات بومی، ابتکارات جدید، بهروزرسانی میدان نبرد و تغییر معادلات جنگ، کاملاً آماده هستند.
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