به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچی با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پژو از مبدأ استان‌های جنوبی به مقصد یکی از استان‌های مرکزی کشور، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیرهای تردد، مسیر حرکت خودروی مورد نظر را شناسایی کردند و در یک عملیات، خودروی حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی خرم‌آباد متوقف و توقیف شد.

کشف یک کیلوگرم کوکائین از خودروی پژو

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، یک کیلوگرم ماده مخدر کوکائین را که به‌صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

سرهنگ علیپور با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات گفت: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

تأکید پلیس بر برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان مواد مخدر به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.