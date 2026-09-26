برپایی نمایشگاه «ایثار و مقاومت» در میدان جمهوری کرج

سرهنگ پاسدار علی شعبانی، فرمانده سپاه ناحیه امام حسین علیه السلام کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه «ایثار و مقاومت» به مناسبت هفته دفاع مقدس در میدان جمهوری کرج، روبه‌روی تالار لوتوس برپا شده و تلاش شده است فضای نمایشگاه یادآور فرهنگ ایثار، مقاومت و حماسه‌آفرینی شهدا باشد.

وی افزود: از ورودی نمایشگاه، معبری با حال‌وهوای مناطق عملیاتی دفاع مقدس برای بازدیدکنندگان طراحی شده است تا مخاطبان پس از عبور از این مسیر وارد فضای اصلی نمایشگاه شوند.

فرمانده سپاه کرج در ادامه بیان کرد: غرفه یادمان شلمچه، سینمای دفاع مقدس، غرفه عکس یادگاری، ایستگاه پذیرایی و کافه شهدا از جمله بخش‌های این نمایشگاه است.

سرهنگ شعبانی ادامه داد: غرفه مسابقات و برنامه‌های میدانی نیز برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده و تلاش شده است نمایشگاه علاوه بر جنبه محتوایی، فضای تعاملی و جذابی برای خانواده‌ها و جوانان داشته باشد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی تا دهم مهر

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در طول برگزاری نمایشگاه گفت: هر شب برنامه‌هایی از جمله اجرای گروه‌های سرود، سخنرانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی در فضای نمایشگاه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایثار و مقاومت هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای شهروندان است و این برنامه‌ها تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت.