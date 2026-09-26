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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

برپایی نمایشگاه «ایثار و مقاومت» در میدان جمهوری کرج

برپایی نمایشگاه «ایثار و مقاومت» در میدان جمهوری کرج

البرز _ فرمانده سپاه ناحیه کرج از برپایی نمایشگاه «ایثار و مقاومت» در میدان جمهوری خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا دهم مهرماه هر شب پذیرای شهروندان است.

سرهنگ پاسدار علی شعبانی، فرمانده سپاه ناحیه امام حسین علیه السلام کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه «ایثار و مقاومت» به مناسبت هفته دفاع مقدس در میدان جمهوری کرج، روبه‌روی تالار لوتوس برپا شده و تلاش شده است فضای نمایشگاه یادآور فرهنگ ایثار، مقاومت و حماسه‌آفرینی شهدا باشد.

وی افزود: از ورودی نمایشگاه، معبری با حال‌وهوای مناطق عملیاتی دفاع مقدس برای بازدیدکنندگان طراحی شده است تا مخاطبان پس از عبور از این مسیر وارد فضای اصلی نمایشگاه شوند.

برپایی نمایشگاه «ایثار و مقاومت» در میدان جمهوری کرج

فرمانده سپاه کرج در ادامه بیان کرد: غرفه یادمان شلمچه، سینمای دفاع مقدس، غرفه عکس یادگاری، ایستگاه پذیرایی و کافه شهدا از جمله بخش‌های این نمایشگاه است.

سرهنگ شعبانی ادامه داد: غرفه مسابقات و برنامه‌های میدانی نیز برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده و تلاش شده است نمایشگاه علاوه بر جنبه محتوایی، فضای تعاملی و جذابی برای خانواده‌ها و جوانان داشته باشد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی تا دهم مهر

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در طول برگزاری نمایشگاه گفت: هر شب برنامه‌هایی از جمله اجرای گروه‌های سرود، سخنرانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی در فضای نمایشگاه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایثار و مقاومت هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای شهروندان است و این برنامه‌ها تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6959572

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