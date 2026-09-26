به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه شبکه پروازی خود از فرودگاه مشهد، مسیر جدید مشهد ـ کیش ـ مشهد را از ۶ مهرماه برقرار می‌کند.

این مسیر به‌مدت دو هفته و در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه برقرار خواهد بود.

بر اساس برنامه پروازی اعلام‌شده، نخستین پرواز این مسیر روز دوشنبه (۶ مهرماه) ساعت ۱۰:۰۰ از مشهد به مقصد کیش انجام می‌شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۱۳:۰۰ از فرودگاه کیش به مقصد مشهد انجام خواهد شد.

همچنین پروازهای روزهای پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۷ مهرماه، ساعت ۸:۱۰ از مشهد به کیش و ساعت ۱۱:۱۰ از کیش به مشهد انجام می‌شود.

در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه نیز پرواز رفت ساعت ۸:۴۵ و پرواز برگشت ساعت ۱۱:۴۵ برنامه‌ریزی شده است.