سردار شکارچی: با وجود شیطنت دشمن، تنگه هرمز در اختیار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا به ویژه آقای شهید ایران اظهار کرد: در طول پنج دهه از عمر انقلاب اسلامی و دشمنی استکبار جهانی علیه کشورمان یک جنگ هشت ساله با راهبری امریکا و نظام سلطه توسط رژیم بعث عراق بر ما تحمیل شد

وی اقزود: جنگ به خودی خود چیز خوبی نیست اما با وجود خسارتهای زیاد، ملت ما را آب دیده و برای سختی ها و افتخارافرینی های بیشتر در دفاع از کشور آماده کرد.

سردار شکارچی ادامه داد: از همان روزهای اول هشت سال دفاع مقدس اقتدار نیروهای مسلح ما شکل گرفت به مرور زمان نیروهای مسلح ما روند رو به رشدی به لحاظ علمی و پیشرفت در طول دفاع مقدس از ابتدای جنگ تا پایان جنگ پیدا کردند.

وی گفت: از مهم ترین دستاوردهای دفاع مقدس علاوه بر عنایات خدا ، بسیج مردمی به عنوان یک پدیده بی بدیل بود. بسیج مردمی در رزم و پشتیبانی های مردمی در جنگ نقش آفرینی های زیادی داشت

سردار شکارچی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب یک ارتش رها شده از دست مستشاران امریکایی بود در ادامه فرماندهان مکتبی بالای سر ارتش قرار گرفتند و سپاه در کنار ارتش به عنوان نیروی نوظهور و قدرتمند شکل گرفت و ما به اقتدار مثال زدنی رسیدیم.

سخنگوی ارش نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی اول و در حین دفاع از ایران به دنبال ارتقای توان رزم و استفاده از فناوری های نوینِ روز رفتند نمونه عینی آن شروع موشک‌سازی در زمان جنگ با رژیم بعثی بود.

وی افزود: مهم ترین تغییر در نیروهای مسلح بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر دکترین دفاعی از جنگ کلاسیک به جنگ نامتقارن بود.

سردار شکارچی با بیان اینکه روش‌های کلاسیک درمقابل جنگ نامتقارن شکست پذیرند، ادامه داد: جنگ نامتقارن یعنی با هزینه کمتر و تجهیزات دفاعی ساده‌تر اما موثرتر و کاربردی‌تر در مقابل سلاح‌های سنگین گران‌قیمت دشمن ایستاد و به پیروزی رسید.

وی افزود: در ایران تاکتیک‌های جنگ نامتقارن مبتنی بر ایثار و اعتقاد و معنویت بنا شده است.

جزو پیشرفته‌ترین نیروهای مسلح جهان هستیم

سردار شکارچی افزود: در جریان جنگ تحمیلی اول حتی به ما نخ بخیه هم برای درمان رزمنده‌ها نمی فروختند.

وی افزود: ایران پسا انقلاب اسلامی از وابستگی در تهیه نخ بخیه و سیم خاردار به تولید نیازمندی‌های روز دفاعی رسیده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ایران پسا انقلاب اسلامی با دشمنانش رقابت کرد و حتی از آنان جلوتر زد.

موشک‌های ساخت شهید طهرانی مقدم دشمن را به زانو درآورد

وی تاکید کرد: سردار شهید حسن طهرانی مقدم توانست ایران را به خودکفایی کامل در حوزه موشکی برساند.

اگر دشمن ذره‌ای عقل داشت به ایران حمله نمی‌کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: در نیروهای مسلح اصل بر حفاظت اطلاعات برای ایجاد غافلگیری در دشمن است.

سردار شکارچی افزود: دشمن به محاسبات غلط خود درقبال تاب آوری و توان دفاعی ایران پی برد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: ایران از مولفه‌های منحصر به فرد در قدرت ملی برخوردار است و حضور مردم در میادین و خیابان ها رکن اساسی پیروزی ایران در جنگ با دشمن بود.

وی گفت: مردم و نیروهای مسلح برای جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونی کاملا آماده بودند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر ایران به مراتب قوی تر از دوران شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم هستند.

سردار شکارچی افزود: نیروهای مسلح ایران در شرایط بسیار خوبی هستند.

وی تاکید کرد: موشک‌ها و پهپادهای ایران پیشرفته‌تر و قوی‌تر شده‌اند و این بار برای دشمن شگفتانه داریم و با فناوری‌های جدید نظامی به تجاوز احتمالی دشمن پاسخ می‌دهیم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در بخشی از سخنانش گفت: تاکنون به حاکمیت کشورهای مسلمان همسایه حمله‌ای نکردیم و پاسخ‌های ایران به منافع و مراکز آمریکایی‌ها در آن کشورها بوده است.

سردار شکارچی در توصیه به کشورهای مسلمانِ همسایه اظهار داشت: فکری به حال خودتان بکنید از آمریکا آبی گرم نمی‌شود.

این بار با فناوری‌های جدید نظامی به تجاوز احتمالی دشمن پاسخ می‌دهیم

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر ایران به مراتب قوی تر از دوران شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم هستند.

وی گفت: نیروهای مسلح ایران در شرایط بسیار خوبی هستند.موشک‌ها و پهپادهای ایران پیشرفته‌تر و قوی‌تر شده‌اند و این بار برای دشمن شگفتانه داریم و با فناوری‌های جدید نظامی به تجاوز احتمالی دشمن پاسخ می‌دهیم.

سردار شکارچی اظهار داشت: کوچکترین عقب‌نشینی‌ در مقابل دشمن نخواهیم داشت، اراده جمهوری اسلامی ایران نابودی دشمنانش است.

مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است

وی در مورد مدیریت تنگه هرمز گفت: هر کشتی‌ بخواهد خارج از مسیر ایرانی عبور کند امنیت نخواهد داشت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت جهانی هیچ وقت نخواهد گذاشت آمریکا به جایگاه قبلی خود در نظم نوین جهانی برگردد.

سردار شکارچی ادامه داد: آمریکایی‌ها راه نجاتی جز خروج از منطقه غرب آسیا ندارند و هرچه زودتر خارج شوند خساراتشان کمتر است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: آمریکایی‌ها خواب دخالت در تنگه هرمز را ببینند و اگر در تنگه هرمز دخالت کنند سیلی می‌خورند.

ترامپ و نتانیاهو قاتل هستند و مجازات می‌شوند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز در بخشی از سخنانش گفت: حتی با پایان جنگ هم بیخیال قاتلان امام شهید و ملت مظلوم ایران نخواهیم شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.