پزشکیان: مظلومیت مردم ایران و جنایات آمریکایی-صهیونیستی را گوشزد کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در پایان سفر خود به نیویورک که به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته بود، اظهار داشت: رئیسجمهور آمریکا در این اجلاس سخنانی بیان کرده بود که شایسته خودشان بود، لذا این اظهارات نوع فکر و پاسخ ما را تا حدودی عوض کرد، در مجمع براساس آنچه میتوانستیم از ایران و باور و اعتقاد خود دفاع کردیم.
رئیسجمهور گفت: پس از اجلاس نیز جلسات فشردهای با کشورهای مختلف مانند رئیسجمهور سوئیس، نخست وزیر نروژ، رئیسجمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر لبنان، هلند، پاکستان، ارمنستان، قطر و دبیر کل سازمان ملل متحد داشتیم.
وی با اشاره به مصاحبه خود با سه شبکه خبری فاکس نیوز، سی.بی.اس و الجزیره، تاکید کرد: علاوه براین دیدارهایی با سردبیران رسانههای مهم آمریکایی داشتیم، همچنین با اندیشکدهها و نخبگان آمریکایی و همچنین دیداری با تعدادی نخبگان ایران و ایرانیان مقیم آمریکا داشتیم؛ دیدار خوب و محیطی صمیمی بود، ایرانیان از سراسر آمریکا حضور پیدا کرده بودند.
پزشکیان با بیان اینکه در تمام دیدارها و گفتوگوها مظلومیت مردم ایران و جنایات آمریکاییها و صهیونیستها را گوشزد کردیم، ادامه داد: آمریکا ترورهای بسیاری را در سراسر دنیا هدایت میکند و تروریستها را آموزش میدهد. اسرائیل هم دولتی است که با پشتیبانی آمریکا در هر کجای دنیا افراد را ترور میکنند و در نهایت میگویند که ما با تروریسم مقابله می کنیم.
از مظلومیت فلسطین و کشورهایی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، دفاع کردیم
وی تصریح کرد: مردم ما و خاورمیانه اسیر نامردیها و قلدری آنها هستند؛ کشورهای اسلامی باید طور دیگری نگاه کنند و بیدار شوند، باید دست در دست هم دهیم و اجازه ندهیم ما را در مقابل یکدیگر قرار دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسلمانان با هم برادر هستند،افزود: سنت خداوند و دستور پیامبر است که مسلمانان با هم برادرند، نباید با هم دعوا کنیم اما آنها تلاش میکنند که ما را در مقابل هم قرار دهند.
پزشکیان با اشاره به مذاکرات و رایزنی های وزیر امور خارجه در نیویوک گفت: دکتر عراقچی با 30 تا 40 وزیر خارجه جلسه داشتند، هنوز هم در نیویوک هستند و در حال پیگیری مسائل هستند.
پزشکیان همچنین گفت: حضور در مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی بود که بیان کنیم کسانی که قوانین بینالمللی را زیرپا میگذارند و از اعتماد سخن میگویند، مخربترین و غیرقابل اعتمادترینها در جهان هستند.
عامل اصلی ناآرامی در منطقه آمریکاییها و اسرائیلیها هستند
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت:به ما گفتند بیایید با اینها صحبت کنید؛ در حالی که به آنچه امضا کردیم عمل نمیکنند. آیا اگر صحبت کنیم، عمل میکنند؟ ما گفت وگو میکنیم تا دنیا تصور نکند ما از مذاکره هراس داریم یا مایل به گفتگو نیستیم؛ یا اینکه گمان کنند ما عامل ناآرامی هستیم.
پزشکیان ادامه داد: ما میخواهیم ثابت کنیم که عامل اصلی ایجاد ناآرامی در منطقه، همین آمریکاییها و اسرائیلیها هستند. آنها به نوشتهها و گفتههای خود پایبند نیستند و هر روز حرف تازهای میزنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما خواسته غیرمنطقی نداریم؛ تاکید کرد: تنها حق خود را مطالبه میکنیم. آنچه در چارچوب قوانین و تعهدات بینالمللی است، همان چیزی است که ما میخواهیم و قرار نیست در برابر هر خواسته آنها سر خم کنیم.
دشمنان تلاش میکنند در داخل، اختلافها را تشدید کنند
وی خاطرنشتن کرد: دشمنان تلاش میکنند در داخل، اختلافها را تشدید کنند. شاید اگر رئیسجمهور آمریکا آن حرفها را نمیزد، ما هم آنگونه حرف نمیزدیم.
پزشکیان گفت: کسانی که تروریست هستند به ما می گویند شما تروریست هستید! البته مردم آمریکا از این روندی که ایجاد شده است، دل خوشی ندارند.
رئیس جمهور اضافه کرد: واقعاً هیچ انسانی راه آب و غذا را بر دیگران نمی ببندد. در غزه کاری که اینها میکنند، وحشیانهترین کاری است که تا به حال بشریت انجام داده است. بعد هم پشت تریبون اعلام کنند: «اینها (ایرانی ها) تروریست هستند، ما میخواهیم ایران را نابود کنیم»! تروریست را نابود کن، با ایران چه کار داری؟ اصلا نوع حرف زدن آنها غیرقابل قبول است.
وی تصریح کذد: در دنیا هیچکس این سخنان را قبول نمیکند که یک تمدن را از بین ببریم، آدمهای بیگناه را محاصره کنیم.
رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: اگر مرد هستید، با مرد بجنگید، نه اینکه مثلاً یک مدرسه را با ۱۶۰ تا بچه بیگناه از زندگی محروم کنید! هیچکس هم نمیتواند جواب بدهد که چرا این کار را کردند. این خود حقانیت ملت ما را ثابت میکند.
پزشکیان گفت:باید تلاش کنیم سربلندتر و قویتر بلند شویم و در مقابل آنها بایستیم. به امید خدا، این کار را با کمک مردم و با هدایت رهبر عزیزمان انجام خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد وحدت و انسجام را پاس بداریم.
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