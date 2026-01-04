مدیران با حضور فعال در میان مردم مانع سوءاستفاده دشمن شوند

به گزارش خبرنگار، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر هوشیاری در برابر نقشههای دشمنان، مهمترین راهبرد اداره جامعه را عمل به آموزههای قرآنی دانست و گفت: قرآن به ما میآموزد که هم قدرتمند باشیم و هم غافلگیر نشویم، بنابراین دشمنشناسی و موقعیتشناسی از اصول حیاتی است.
وی با اشاره به تجربیات دفاع مقدس افزود: نیروهای مسلح تدابیر لازم برای حفاظت از کشور را اتخاذ کردهاند، اما بخش مهمی از اعتمادسازی و افزایش رضایتمندی مردم بر عهده مدیران است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره تغییر استراتژی دشمن پس از شکست در میدان نظامی توضیح داد: امروز دشمن با تمرکز بر تحریمها و حمایت از اعتراضات صنفی داخلی تلاش میکند از کمبودها برای ایجاد بیثباتی استفاده کند. اگر ما به مطالبات مردم بیتوجه باشیم، به اهداف دشمن کمک کردهایم.
وی همچنین جنگ کنونی را «ترکیبی و شناختی» خواند و تأکید کرد: هدف دشمن ایجاد یأس و تردید نسبت به کارآمدی نظام و فاصله انداختن میان دولت و مردم است. نقش مدیران در پیشگیری از این اتفاق، حیاتی است.
محمدی خدمت به مردم را فلسفه وجودی مسئولیت مدیریتی دانست و گفت: اگر نتوانیم به خوبی عمل کنیم، نه تنها مسئولیت ما مشروعیت ندارد، بلکه نتایج آن هم از نظر شرعی و قانونی محل اشکال خواهد بود. دستگاههای نظارتی باید در این زمینه حساسیت ویژه داشته باشند.
وی بر تفکیک بین معترضان قانونی و سوءاستفادهگران تأکید کرد: بخشی از جامعه مطالبات قانونی و صنفی دارند و باید با حوصله و جدیت به آنها رسیدگی شود، اما افرادی که قصد سوءاستفاده دارند و ممکن است با خشونت عمل کنند، به طور قانونی برخورد خواهند شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تأکید بر ضرورت حضور تماموقت مدیران در استان و شهرستانها اظهار داشت: «مدیر موفق کسی است که بتواند مسائل ساده را قبل از تبدیل شدن به بحران مدیریت کند. اگر مردم احساس کنند ارتباط ما با آنها مبتنی بر صداقت و بدون تبعیض است، همکاری خواهند کرد.
نظر شما