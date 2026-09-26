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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

الخزعلی: قاطعانه با محاصره ظالمانه ایران مخالف هستیم

الخزعلی: قاطعانه با محاصره ظالمانه ایران مخالف هستیم

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با انتقاد از دولت این کشور در همسویی با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران خواهان اتخاذ موضع قاطع در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای طی امروز شنبه تصریح کرد: ما مخالفت قاطع خود را با اعمال محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنیم. برای ما سخت است که ببینیم ملت ایران در رنج است و عراق تنها نظاره گر باشد و حتی در این محاصره ظالمانه مشارکت کند.

وی اضافه کرد: نه منطقی و نه قابل قبول است که موضع عراق با موضع این کشور در قبال ترکیه و افغانستان مبنی بر مخالفت با محاصره ملت ها متفاوت باشد به ویژه آن که پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عراق و عراقی ها را به ملت مسلمان و مؤمن ایران وصل می کند.

الخزعلی از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت عراق خواست موضع قاطعی در این خصوص اتخاذ کنند و گفت: ما در وهله اول از ملتمان و بعد از گروه های سیاسی، پارلمان و دولت می خواهیم بر اساس اصول حاکمیتی و انسانی موضع یکپارچه در این خصوص اتخاذ کنند.

کد مطلب 6958997

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