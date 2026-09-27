آغاز دوره مربیگری درجه ۳ والیبال بانوان در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره مربیگری درجه ۳ والیبال ویژه بانوان با حضور ۳۰ شرکت‌کننده از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی در مشهد آغاز شد.این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی مربیان و توسعه سطح مربیگری والیبال بانوان استان، با حضور ۳۰ شرکت‌کننده برگزار می‌شود.

مدرسی این دوره را خانم پازش برعهده دارد و شرکت‌کنندگان طی برگزاری کلاس‌ها، مباحث تخصصی و آموزشی مرتبط با مربیگری والیبال را فرا می‌گیرند.

این دوره در راستای برنامه‌های آموزشی هیئت والیبال خراسان رضوی و با هدف تربیت و توانمندسازی مربیان جدید در بخش بانوان برگزار شده است.