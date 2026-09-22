خجسته: بدون فوتبال هم رتبه ورزش خراسان رضوی را بالا بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خجسته ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با تشریح عملکرد یک‌ساله و چالش‌های ساختاری اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در مجموعه اداره کل بر اساس نیاز و با هدف ارتقای عملکرد صورت گرفته است. تا کنون تغییرات در سطح معاونت‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده پویایی مجموعه در مسیر رشد ورزش استان است.

سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به نقش رسانه‌ها به عنوان بازوی نظارتی و هشداردهنده در جامعه ورزش، افزود: رسانه سالم و بیدار نقش «آژیر خطر» را ایفا می‌کند و هشدار به موقع آن مانع بروز آسیب‌های بزرگ‌تر می‌شود. در رده‌های پایه و ورزش نوجوانان که فونداسیون ورزش استان محسوب می‌شوند، باید فضایی اخلاقی حاکم باشد و حتی هنگام تضییع حق نیز نباید اجازه داد حواشی و درگیری‌های کلامی جایگاه ورزش را خدشه‌دار کند.

وی به موفقیت‌های کم‌نظیر ورزشکاران استان اشاره کرد و گفت: به‌رغم آنکه معیارهای ارزیابی و رنکینگ ورزشی عمدتاً معطوف به فوتبال است، اما استان در سایر رشته‌ها گام‌های بلندی برداشته است. حضور حدود ۴۰ نماینده از خراسان رضوی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی و نزدیک به ۱۲۰ ورزشکار در اردوهای مختلف تیم ملی، آماری بی‌سابقه و نشان‌دهنده جهش کیفی ورزش منطقه است.

خجسته درباره حمایت‌های مالی و انگیزشی از ملی‌پوشان استان تصریح کرد: بر اساس مصوبات و حمایت‌های صورت‌گرفته، ورزشکارانی که در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی موفق به کسب مدال طلا شوند، علاوه بر پاداش‌های استانی، مبلغی بین ۴ تا ۶ میلیارد تومان پاداش کشوری از سوی وزارت ورزش و جوانان دریافت خواهند کرد.

سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان به پروژه شاخص سالن ۶ هزار و ۵۰۰ نفری شهید رئیسی اشاره کرد و افزود: این مجموعه‌ کم‌نظیر که در آذرماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید، به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اماکن ورزشی استان در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و وعده‌های داده‌شده، این سالن به طور کامل و اختصاصی در اختیار رشته والیبال استان قرار خواهد گرفت تا زمینه رشد بیشتر این رشته فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ورود باشگاه‌های بزرگ به سایر رشته‌های ورزشی خاطرنشان کرد: طبق رایزنی‌های صورت‌گرفته، باشگاه پرسپولیس قول مساعد داده است تا علاوه بر فوتبال، در رشته هندبال نیز تیم‌داری کند که این موضوع رونق چشمگیری به ورزش استان و کشور خواهد بخشید.