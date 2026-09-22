به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه ورزش دو مسیر اصلی شامل رویدادهای داخلی و رقابت‌های بین‌المللی را دنبال کرده‌ایم و یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی ما، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در رویدادهای بزرگ بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: در حوزه استعدادهای برتر، برنامه‌های ویژه‌ای برای ورزشکاران ۱۴ تا ۱۶ سال در نظر گرفته شده و بخشی از رقابت‌ها پیش از بازی‌های آسیایی برگزار شده است. ادامه این مسابقات نیز پس از پایان بازی‌های آسیایی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سهم خراسان رضوی در کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: از استان خراسان رضوی ۱۷ ورزشکار و دو مربی در این مسابقات حضور دارند که در رشته‌های مختلفی از جمله هندبال، والیبال، بسکتبال، بوکس، والیبال ساحلی، کبدی، ژیمناستیک، وزنه‌برداری و بسکتبال سه‌نفره فعالیت خواهند داشت.

زارعی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۱ ورزشکار استان در ۲۲ رشته ورزشی در اردوهای تیم‌های ملی حضور داشتند و نتیجه این روند، حضور ۱۷ ورزشکار و دو مربی در بازی‌های آسیایی بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی همچنین به وضعیت ورزشکاران پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ ورزشکار و چهار مربی از خراسان رضوی در حوزه ورزش‌های پاراآسیایی حضور دارند و تعدادی از مربیان استان نیز در کادر فنی تیم‌های ملی فعالیت می‌کنند.