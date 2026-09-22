هدف گذاری خراسان رضوی برای حضور ورزشکاران استان در المپیک ۲۰۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه کوتاه‌مدت استان مربوط به بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی است، اظهار کرد: هدف‌گذاری بلندمدت ما المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است و برای حضور ورزشکاران خراسان رضوی در حدود شش رشته برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت استانداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشکسوتان ورزش، هیئت‌های ورزشی و سایر ظرفیت‌های استان، بتوانیم در المپیک ۲۰۲۸ نیز نمایندگانی از خراسان رضوی داشته باشیم.

وی به وضعیت هیئت‌های ورزشی پرداخت و گفت: در حال حاضر ۵۴ هیئت ورزشی در استان فعالیت دارند که هفت هیئت با سرپرست اداره می‌شوند.

زارعی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که مجامع تعدادی از این هیئت‌ها در مهرماه برگزار شود و تا حد امکان وضعیت هیئت‌های بدون رئیس نیز تعیین تکلیف شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به روند برگزاری مجامع افزود: مجمع برخی هیئت‌ها از جمله والیبال در مهرماه برگزار خواهد شد و در رشته‌هایی مانند دوچرخه‌سواری نیز مراحل استعلام در حال انجام است. بسکتبال نیز در مرحله کمیسیون تطبیق قرار دارد و امیدواریم مجمع این هیئت در آبان‌ماه برگزار شود.

وی همچنین اظهار کرد: دوره چهارساله تعدادی دیگر از هیئت‌ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و بر اساس آیین‌نامه جدید، پس از پایان دوره ریاست، مراحل سرپرستی، ثبت‌نام نامزدها، استعلام و برگزاری مجمع طی خواهد شد.

میزبانی گسترده مشهد از اردوهای تیم‌های ملی

زارعی در ادامه با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: در آن مقطع تعدادی از اماکن ورزشی کشور و برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی تحت تأثیر قرار گرفت و برخی اردوهای پیش‌بینی‌شده در تهران و دیگر استان‌ها امکان برگزاری پیدا نکرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی، از ظرفیت مشهد و خراسان رضوی استفاده شد و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۴ رشته ورزشی اردوهای تیم ملی خود را در مشهد و استان برگزار کردند.

وی ادامه داد: همچنین میزبان اردوهای حدود ۱۱ رشته مرتبط با ورزشکاران پاراآسیایی بودیم و تلاش کردیم در آن مقطع شرایط مناسبی برای ادامه آماده‌سازی تیم‌های ملی فراهم کنیم.

پاداش ویژه برای مدال‌آوران آسیایی و پاراآسیایی

زارعی در بخش دیگری از این نشست درباره حمایت‌های مالی از ورزشکاران استان گفت: از اردیبهشت‌ماه برنامه‌ای برای پرداخت کمک‌هزینه به ورزشکاران حاضر در اردوهای تیم ملی و بازی‌های آسیایی در نظر گرفته شد و برای ورزشکاران شاخص و عنوان‌دار، بر اساس سطح و سوابق آن‌ها، مبالغی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: برای ورزشکاران و مربیان اعزامی به بازی‌های آسیایی نیز مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان پاداش حضور در تیم‌های ملی در نظر گرفته شده که بخشی از این مبالغ پرداخت شده و باقی‌مانده نیز پرداخت خواهد شد.

وی از تعیین پاداش ویژه برای مدال‌آوران استان خبر داد و گفت: برای مدال‌آوران خراسان رضوی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، ۳۰۰ میلیون تومان برای مدال طلا، ۲۰۰ میلیون تومان برای مدال نقره و ۱۰۰ میلیون تومان برای مدال برنز در نظر گرفته شده است.

زارعی ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان، هیئت‌های ورزشی، پیشکسوتان و اصحاب رسانه، ابراز امیدواری کرد ورزشکاران خراسان رضوی بتوانند در رویدادهای پیش‌رو نتایج شایسته‌ای برای استان و کشور کسب کنند.