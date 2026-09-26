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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۰

ارسال ۲۱۹ اثر از ۲۷ استان به پانزدهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان

ارسال ۲۱۹ اثر از ۲۷ استان به پانزدهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان

لاهیجان- شهردار لاهیجان از ارسال ۲۱۹ اثر از ۲۷ استان به پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند خبر داد و گفت: این جشنواره پس از ۱۵ دوره به بلوغ رسیده و کیفیت آن ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل شامگاه شنبه در اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با اشاره به اینکه این رویداد پس از این سالها به بلوغ و پختگی رسیده است، گفت: این جشنواره رویدادی اثرگذار و مهم است که در تقویم تئاتر خیابانی ثبت شده و راه خود را ادامه می دهد.

وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط جنگ، پس از فراخوانی که داده شد ۳۰ درصد افزایش آثار داشتیم. ۲۱۹ اثر از ۲۷ استان به دبیرخانه ارسال شد و هیئت داوران اذعان داشتند که کیفیت این دوره نسبت به دوره های قبل، قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است.

زنده دل با بیان اینکه ۱۸ اثر در بخش مسابقه و ۱۰ اثر در بخش کودک برای حضور در جشنواره انتخاب شدند، گفت: این آثار در جای جای شهر لاهیجان با استقبال فراوان به نمایش درآمدند. در کنار این شور و نشاط ایجاد شده، استفاده از زبان فرهنگ و نمایش در حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی یکی از اهداف بود که به آن رسیدیم.

وی با بیان اینکه امروز لاهیجان در سطح کشور بعنوان شهر رویداد ها شناخته می شود، گفت: جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، جشنواره فیلم فضای باز، جشنواره چای لاهیجان، جشنواره فرزند ایران قهرمان زمین، پارلمان شهری، جشنواره عکس لاهیجان و دیگر مراسماتی که برگزار می شود، خودش گویای این قضییه است.

شهردار لاهیجان در پایان با بیان اینکه بین المللی شدن این جشنواره یکی از اهداف آن است، گفت: دو سال پیش از چند کشور دعوت کردیم و شروع بین المللی شدن این جشنواره بود ولی به دلیل شرایط جنگ این ادامه دار نبود، ولی امیدوارم در سال آینده شاهد بین المللی شدن این جشنواره باشیم.

کد مطلب 6959647

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