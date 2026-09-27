به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی کردستان اظهار کرد: بخشی از افراد بیسواد و کمسواد به دلیل قرار داشتن در سن اشتغال و مسائل معیشتی، فرصت کافی برای حضور مستمر در کلاسهای سوادآموزی ندارند.
وی افزود: در چارچوب همکاری بهزیستی با برنامههای سوادآموزی، اطلاعات ۲۵۶۵ نفر شناسایی و ارائه شده که بخش عمده این افراد بیسواد و حدود ۵۷ نفر کمسواد هستند.
مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: بخشی از افراد شناساییشده را جامعه معلولان تشکیل میدهند که در میان آنها افرادی با معلولیت ذهنی، اختلالات روانی و شرایط خاص وجود دارند و امکان حضور در کلاسهای عادی سوادآموزی را ندارند.
رسولی بیان کرد: با وجود این محدودیتها، بهزیستی در مواردی که نیاز به مداخله و همکاری تخصصی این سازمان باشد، آمادگی دارد در کنار مجموعه سوادآموزی استان قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت مراکز مثبت زندگی
وی با اشاره به ظرفیت مراکز مثبت زندگی بهزیستی در محلات گفت: این مراکز میتوانند در شناسایی و ارتباط با افراد هدف و اجرای برنامههای سوادآموزی محلهمحور مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرکل بهزیستی کردستان افزود: فهرست و مشخصات مراکز مثبت زندگی و مسئولان آنها در اختیار مجموعه سوادآموزی قرار خواهد گرفت تا در صورت نیاز، از ظرفیت این مراکز برای اجرای برنامهها استفاده شود.
رسولی با اشاره به اجرای برنامههای اجتماعمحور در محلات خاطرنشان کرد: مراکز مثبت زندگی در قالب برنامههای محلهمحور با مشارکت مردم در موضوعات مختلف فعالیت میکنند و میتوان از این ظرفیت برای تسهیل دسترسی به افراد بیسواد و کمسواد نیز بهره گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: بهزیستی کردستان آماده است در شهرستانها و مناطق مختلف، متناسب با نیاز برنامه سوادآموزی، همکاری لازم را با آموزش و پرورش و سایر دستگاههای عضو شورای پشتیبانی انجام دهد.
نظر شما