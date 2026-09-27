غفاری: کردستان در صدر پایش سوادآموزی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرکاو غفاری صبح یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی کردستان اظهار کرد: سوادآموزی ارتباط مستقیمی با توسعه فکری جامعه دارد و تداوم بیسوادی میتواند زمینهساز افزایش آسیبهای اجتماعی، افت تحصیلی و ترک تحصیل باشد.
وی با اشاره به عملکرد استان در سال گذشته افزود: کردستان در پوشش حجم ابلاغی سوادآموزی به عملکرد ۱۰۰ درصدی دست یافت و حتی با توجه به استقبال سوادآموزان، درخواست سهمیه مازاد نیز ارائه شد.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: پس از انجام پایش و راستیآزمایی اطلاعات کلاسها و افراد تحت پوشش بر اساس مدارک تحصیلی و دادههای سامانهای، استان در اردیبهشتماه رتبه نخست کشور را در پایش سوادآموزی کسب کرد و کمترین موارد مغایرت نیز در عملکرد استان ثبت شد.
افزایش کلاسهای سوادآموزی در کردستان
غفاری با اشاره به توسعه مراکز و پایگاههای سوادآموزی در استان گفت: در مجموع ۶۶ پایگاه و ۶ مرکز یادگیری محلی در کردستان فعال است و تعداد کلاسهای سوادآموزی نیز از ۲۳۲ کلاس به ۲۸۰ کلاس افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع کلاسهای فعال، ۶۷ کلاس در قالب دورههای عادی و ۱۳ کلاس نیز در ندامتگاههای استان تشکیل شده است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: سال گذشته یکهزار و ۹۶۶ نفر در دورههای سوادآموزی تحت پوشش قرار گرفتند که از این تعداد، ۴۳ نفر در دوره سوادآموزی، ۱۴۳ نفر در دوره انتقال و ۱۶۰ نفر در دوره تحکیم قرار داشتند.
۸۵ زندانی بیسواد و کمسواد تحت آموزش قرار گرفتند
غفاری از همکاری ادارهکل زندانهای کردستان در حوزه سوادآموزی نیز تقدیر کرد و گفت: سال گذشته ۸۵ نفر از زندانیان بیسواد و کمسواد استان تحت پوشش برنامههای سوادآموزی قرار گرفتند و ۱۳ کلاس در ندامتگاههای استان تشکیل شد.
وی با اشاره به روند برگزاری کلاسها در شرایط جنگی افزود: کلاسهای سوادآموزی پیش از آغاز جنگ به صورت حضوری برگزار میشد، اما پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، بخش قابل توجهی از آموزشها در بستر پیامرسانهای داخلی ادامه یافت.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: در برخی مناطق روستایی نیز با توجه به شرایط، کلاسها در مساجد و حتی منازل سوادآموزان یا آموزشدهندگان برگزار شد.
۶۰ درصد سوادآموزان در آزمون پایانی قبول شدند
غفاری با اشاره به برگزاری آزمونهای پایانی اظهار کرد: در سال جاری ۱۹۳۱ نفر از مجموع ۱۹۶۶ سوادآموز تحت پوشش در آزمونهای پایانی شرکت کردند و حدود ۶۰ درصد شرکتکنندگان موفق به کسب قبولی شدند.
وی گفت: آزمونهای پایانی در استان به صورت حضوری برگزار شد تا کیفیت آموزش و سنجش سوادآموزان با دقت بیشتری انجام شود.
شناسایی بیسوادان؛ مهمترین چالش سوادآموزی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان یکی از چالشهای اصلی این حوزه را نبود اطلاعات کامل اسمی و مکانی افراد بیسواد و کمسواد عنوان کرد و افزود: همکاری دستگاههای مختلف برای تکمیل بانک اطلاعاتی این افراد ضروری است.
غفاری با اشاره به همکاری کمیته امداد و بهزیستی در شناسایی افراد گفت: کمیته امداد اطلاعات ۲۵۸۳ نفر و بهزیستی نیز اطلاعات ۲۵۶۶ نفر را در اختیار قرار دادند که این اطلاعات خام بوده و برای شناسایی دقیق افراد واجد شرایط نیازمند پالایش و راستیآزمایی است.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی، ثبت احوال و سایر دستگاههای عضو شورای پشتیبانی تأکید کرد.
معیشت، پراکندگی و موانع فرهنگی؛ سد راه سوادآموزی
غفاری ادامه داد: پراکندگی افراد بیسواد بهویژه در مناطق روستایی، مشکلات معیشتی، حضور کمرنگ برخی سوادآموزان در کلاسها و مخالفت برخی اعضای خانواده با حضور آنان در دورههای آموزشی از جمله موانع موجود است.
وی افزود: آموزشیاران برای شناسایی و جذب افراد بیسواد گاهی با شرایط دشواری مواجه میشوند و لازم است حمایت بیشتری از این نیروها صورت گیرد.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت آموزشیارانی شد که سالها در حوزه سوادآموزی فعالیت کردهاند و گفت: برای پیگیری وضعیت این نیروها، تشکیل کارگروهی در دستور کار قرار گرفته است.
حرکت سوادآموزی از خواندن و نوشتن به سمت مهارتآموزی
غفاری با تشریح برنامههای سال تحصیلی جدید گفت: طرح مدرسهمحوری و استفاده از ظرفیت مدارس برای شناسایی و آموزش افراد بیسواد ادامه خواهد داشت و پایگاههای سوادآموزی نیز متناسب با شرایط جغرافیایی و ظرفیت مناطق ساماندهی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که سوادآموزی از آموزش صرف خواندن، نوشتن و حساب کردن فراتر رفته و به سمت مهارتآموزی حرکت کند؛ در این زمینه دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در پایان بر برگزاری منظم جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی استان و شهرستانها، پیگیری مصوبات، شناسایی افراد بیسواد و مشارکت جدی دستگاههای عضو شورا برای پوشش کامل جامعه هدف تأکید کرد.
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