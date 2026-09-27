به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی کردستان اظهار کرد: سیاستهای حمایتی و تشویقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سوادآموزی موجب شده است روند باسواد شدن جامعه طی سالهای گذشته شتاب قابل توجهی پیدا کند.
وی افزود: پس از فرمان امام خمینی(ره) و تأسیس نهضت سوادآموزی، با اجرای سیاستهای حمایتی و تشویقی، دسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزش فراهم شد و دولت هزینههای برگزاری کلاسهای سوادآموزی و حتی نوشتافزار سوادآموزان را تأمین کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مقایسه وضعیت سواد استان در سالهای پیش و پس از انقلاب بیان کرد: آخرین سرشماری پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵ انجام شد و مقایسه آمار آن دوره با وضعیت امروز، نشاندهنده تحول قابل توجه در شاخصهای سوادآموزی است.
رشد ۴۸ درصدی باسوادی در کردستان
حسینی ادامه داد: در کردستان با رشد حدود ۴۸ درصدی در زمینه باسواد شدن مردم مواجه هستیم که این میزان رشد، حاصل مجموعه سیاستهای حمایتی و تلاش دستاندرکاران حوزه سوادآموزی است.
وی با بیان اینکه نظام سوادآموزی اکنون با لایههای سخت بیسوادی مواجه شده است، گفت: پراکندگی افراد بیسواد، نبود اطلاعات کافی و دشواری دسترسی به نشانی و محل سکونت آنان از جمله چالشهایی است که روند شناسایی و آموزش این افراد را با دشواری مواجه کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: با وجود این شرایط، سال گذشته اتفاق مهمی در حوزه سوادآموزی استان رقم خورد و کردستان توانست رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کند.
تقدیر از آموزشیاران سوادآموزی
حسینی با اشاره به شرایط جغرافیایی و زیرساختی کردستان عنوان کرد: کسب این جایگاه در استانی با پراکندگی جمعیت، روستاهای مرزی و شرایط سخت دسترسی، نتیجه تلاش مجموعهای از نیروها و دستگاههای عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای عضو این شورا گفت: آموزشیاران سوادآموزی نیز در بخشهای مختلف با وجود محدودیتهایی از جمله حداقل دریافتی، حمایتهای اجتماعی و بیمه، در این مسیر تلاش کردهاند و نتیجه این تلاشها در ارتقای جایگاه سوادآموزی استان نمایان شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه از معاونت سوادآموزی استان و مجموعه همکاران این حوزه قدردانی کرد و افزود: همراهی و حمایت دستگاههای عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.
حسینی همچنین بر ضرورت تبیین دستاوردهای حوزه سوادآموزی تأکید کرد و گفت: بیان اقدامات انجامشده و ارائه آمار دقیق، میتواند تصویری روشن از روند فعالیتها و نتایج به دست آمده در این حوزه ارائه کند.
وی در پایان از ارائه گزارش عملکرد معاونت سوادآموزی کردستان در ادامه جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی خبر داد.
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