  1. استانها
  2. کردستان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

رشد ۴۸ درصدی باسوادی در کردستان

رشد ۴۸ درصدی باسوادی در کردستان

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به رشد ۴۸ درصدی باسوادی در استان گفت: کردستان با وجود پراکندگی جمعیت، سال گذشته رتبه نخست کشور در حوزه سوادآموزی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی کردستان اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی و تشویقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سوادآموزی موجب شده است روند باسواد شدن جامعه طی سال‌های گذشته شتاب قابل توجهی پیدا کند.

وی افزود: پس از فرمان امام خمینی(ره) و تأسیس نهضت سوادآموزی، با اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی، دسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزش فراهم شد و دولت هزینه‌های برگزاری کلاس‌های سوادآموزی و حتی نوشت‌افزار سوادآموزان را تأمین کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مقایسه وضعیت سواد استان در سال‌های پیش و پس از انقلاب بیان کرد: آخرین سرشماری پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵ انجام شد و مقایسه آمار آن دوره با وضعیت امروز، نشان‌دهنده تحول قابل توجه در شاخص‌های سوادآموزی است.

رشد ۴۸ درصدی باسوادی در کردستان

حسینی ادامه داد: در کردستان با رشد حدود ۴۸ درصدی در زمینه باسواد شدن مردم مواجه هستیم که این میزان رشد، حاصل مجموعه سیاست‌های حمایتی و تلاش دست‌اندرکاران حوزه سوادآموزی است.

وی با بیان اینکه نظام سوادآموزی اکنون با لایه‌های سخت بی‌سوادی مواجه شده است، گفت: پراکندگی افراد بی‌سواد، نبود اطلاعات کافی و دشواری دسترسی به نشانی و محل سکونت آنان از جمله چالش‌هایی است که روند شناسایی و آموزش این افراد را با دشواری مواجه کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: با وجود این شرایط، سال گذشته اتفاق مهمی در حوزه سوادآموزی استان رقم خورد و کردستان توانست رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کند.

تقدیر از آموزش‌یاران سوادآموزی

حسینی با اشاره به شرایط جغرافیایی و زیرساختی کردستان عنوان کرد: کسب این جایگاه در استانی با پراکندگی جمعیت، روستاهای مرزی و شرایط سخت دسترسی، نتیجه تلاش مجموعه‌ای از نیروها و دستگاه‌های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های عضو این شورا گفت: آموزش‌یاران سوادآموزی نیز در بخش‌های مختلف با وجود محدودیت‌هایی از جمله حداقل دریافتی، حمایت‌های اجتماعی و بیمه، در این مسیر تلاش کرده‌اند و نتیجه این تلاش‌ها در ارتقای جایگاه سوادآموزی استان نمایان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه از معاونت سوادآموزی استان و مجموعه همکاران این حوزه قدردانی کرد و افزود: همراهی و حمایت دستگاه‌های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.

حسینی همچنین بر ضرورت تبیین دستاوردهای حوزه سوادآموزی تأکید کرد و گفت: بیان اقدامات انجام‌شده و ارائه آمار دقیق، می‌تواند تصویری روشن از روند فعالیت‌ها و نتایج به دست آمده در این حوزه ارائه کند.

وی در پایان از ارائه گزارش عملکرد معاونت سوادآموزی کردستان در ادامه جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی خبر داد.

کد مطلب 6959778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها