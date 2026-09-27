به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی با توجه به حواشی که در چند روز اخیر برای نمایش «تهران پاریس تهران / پل» به وجود آمد و منجر به این شد که دادستانی تهران با تشکیل پرونده قضایی، علیه عوامل این نمایش اعلام جرم کند، اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در پی انتشار ویدیویی کوتاه و تقطیعشده از اجرای نمایش «تهران پاریس تهران / پل» در فضای مجازی و طرح برخی دغدغهها و انتقادات از سوی اصحاب رسانه و دلسوزان عرصه فرهنگ، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تنویر افکار عمومی و تشریح اقدامات نظارتی انجامشده، نکات زیر را به استحضار میرساند:
۱. اقدام نظارتی و بازبینی مجدد:
بلافاصله پس از انتشار تصاویر مذکور و با توجه به اهمیت موضوع و احترام به حساسیتهای دینی و اخلاقی سامانههای بلیتفروشی این نمایش با دستور شورای نظارت و ارزشیابی برای رسیدگی دقیق مسدود گردید. همزمان، هیئتی از کارشناسان این شورا برای بررسی موضوع و دقت در تفاوت نسخه بازبینی و اجرا در سالن اجرا حاضر شدند.
۲. احراز خطای دید و تعامل گروه اجرایی:
بررسیهای دقیق در محل اجرا نشان داد که تصویر منتشرشده، ناشی از خطای دید مربوط به زاویه تصویربرداری با دوربین تلفن همراه بوده است. با این وجود، بهمنظور رفع هرگونه شبهه احتمالی، گروه نمایش میزانسن صحنه مذکور را تغییر داده و با طی شدن مراحل اداری مرتبط با پایبندی به ضوابط و اخذ تعهدهای لازم، منعی برای ادامه اجرا و بازگشایی بلیتفروشی این اثر باقی نماند.
۳. توجه به ویژگیها و اقتضائات هنرهای نمایشی:
تعمیم دادن یک تصویر چندثانیهایِ خارج از بستر داستانی و نادیده گرفتن کلیت و پیام متن، روایتی کامل درباره یک اثر هنری و ماهیت واقعی آن نیست.
۴. پاسداشت مجاهدت خانواده تئاتر و استمرار پویایی فرهنگی:
در شرایطی که دشمنان همواره در پی القای ناامیدی و رکود در ساحت فرهنگ کشور بودهاند، جامعه شریف و متعهد تئاتر ایران - از پیشکسوتان گرانقدر تا جوانان پرتوان - همواره استوار در میدان ایستادهاند؛ چنانکه در ایام دشوار و سرنوشتساز «جنگ تحمیلی ۴۰ روزه»، با حماسهآفرینیِ بیسابقه و اجرای بالغ بر ۶۰۰ نمایش خیابانی در بطن جامعه، چراغ امید و ایستادگی را روشن نگه داشتند. پس از آن دوره نیز، امروز شاهد حضور پرشور و متعهدانه هنرمندان و رونق کمنظیر سالنهای نمایشی کشور با اولویت و تمرکز بر آثار غنی ملی، آیینی و ارزشی هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی ضمن ارج نهادن به حساسیتها و نظرات دلسوزانه، اطمینان میدهد که روند ارزشیابی و نظارت آثار نمایشی را بر اساس قانون، با جدیت و قاطعیت و در عین حال با حمایت همهجانبه از فعالیتهای رو به رشد تئاتر کشور پیگیری خواهد کرد و از همه علاقهمندان فرهنگ و هنر کشور خواستار کمک برای جلوگیری از به حاشیه رفتن تلاشهای گسترده خانواده بزرگ تئاتر در امید آفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی است. به ویژه در ایامی که بیش از پیش کشور نیازمند انسجام اجتماعی است.
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