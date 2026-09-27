به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص و محدودیتهای موجود در روند تأمین کالا و اجرای پروژههای گازرسانی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، برای تأمین برخی کالاها حتی با مشکل نبود شرکتکننده در مناقصه مواجه شدیم.
وی افزود: در یکی از موارد، کالا را در سامانه قرار دادیم اما هیچ شرکتی برای تأمین آن شرکت نکرد و در نهایت مجبور شدیم از پیمانکاری خارج از استان استفاده کنیم تا روند کار متوقف نشود.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت اجرای علمکگذاری در سایتهای نهضت ملی مسکن، گفت: مناقصه مربوط به علمکگذاری روز گذشته باز شد و برنده مشخص شده است و از همان زمان، کار وارد مرحله اجرایی شده است.
طالبی ادامه داد: درخواست ما از دستگاههای نظارتی این بود که با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات پیمانکاران، اجازه داده شود پیمانهای مربوط به این پروژهها به شکل مناسبتری تبدیل و تعدیل شوند تا پیمانکاران بتوانند کار را ادامه دهند.
وی تصریح کرد: با موافقت انجامشده، عملیات از روز گذشته آغاز شده و تلاش میکنیم ظرف حدود دو هفته مشکلات مربوط به علمکگذاری در سایتها را برطرف کنیم.
ناهماهنگی شهرستانی، مانع اجرای پروژهها
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای انجامشده از سایتهای نهضت ملی مسکن، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
طالبی گفت: مجموعه شرکت گاز در استان آمادگی کامل برای همکاری دارد و حتی گازرسانی در این پروژهها را به صورت کاملاً رایگان انجام میدهد، اما مسئله فقط مربوط به شرکت گاز نیست و در سطح شهرستانها نیز باید هماهنگی بیشتری میان دستگاههای متولی شکل بگیرد.
وی افزود: در یکی از جلسات، مدیران شهرستانی شرکت گاز، بنیاد مسکن و دستگاههای مرتبط حضور داشتند، اما هماهنگی لازم میان آنها وجود نداشت و هر دستگاه موضوع را از زاویهای متفاوت مطرح میکرد.
طالبی با اشاره به برخی اختلافات در زمینه آب، فاضلاب، تراکم و آمادهسازی سایتها، اظهار کرد: وقتی مصوبهای در جلسه شورای مسکن به تصویب میرسد، باید در شهرستان نیز به شکل واحد و هماهنگ اجرا شود تا مردم گرفتار اختلاف میان دستگاهها نشوند.
وی ادامه داد: چندین بار به مجموعه بنیاد مسکن درباره وضعیت برخی مدیران شهرستانی تذکر دادهام و حتی روز گذشته نیز پیگیر شدم که قرار بود برای رفع مشکلات سایت اقدامات مشخصی انجام شود.
پروژهها نباید قربانی ناهماهنگی دستگاهها شوند
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه هدف همه دستگاهها باید حل مشکل مردم باشد، گفت: ما به دنبال این هستیم که مشکلات سایتها هرچه سریعتر برطرف شود و مردم بتوانند از واحدهای خود استفاده کنند.
طالبی افزود: اینکه یک دستگاه کار خود را انجام دهد اما دستگاه دیگری به دلیل نبود هماهنگی نتواند وظیفه خود را به سرانجام برساند، در نهایت موجب تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی میشود.
وی تأکید کرد: شرکت گاز از نظر اجرای عملیات مشکلی ندارد و تلاش میکنیم کار را با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای متولی است.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به آغاز عملیات در یکی از سایتهای مسکن، گفت: با توجه به شرایط مردم، تصمیم گرفتیم کار را متوقف نکنیم و عملیات اجرایی را آغاز کنیم و امیدواریم سایر دستگاهها نیز در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات مربوط به خود را انجام دهند.
طالبی اضافه کرد: هدف این است که عملیات گازرسانی و علمکگذاری با سرعت انجام شود و مشکلات موجود در سایتها نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
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