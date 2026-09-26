بیانیه «تهران پاریس تهران/ پل» در پی اعلام جرم دادستانی؛ خطای دید بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار تصاویر یکی از صحنههای نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» در فضای مجازی و اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل این نمایش، گروه اجرایی این اثر با انتشار متنی، ضمن توضیح درباره خطای دیدِ ایجاد شده در تصاویر، به رفع ابهامات پیشآمده پرداخت.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«پیرو انتشار تصاویری در فضای مجازی از یکی از صحنههای نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» که متأسفانه باعث بروز سوءتفاهمهایی برای برخی از تماشاگران و علاقهمندان شده است، گروه اجرایی این نمایش جهت شفافسازی و احترام به دغدغههای بهحق مخاطبان، نکات زیر را به استحضار میرساند:
۱. تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، صرفاً حاصل ثبت از یک زاویه بسته و پرسپکتیوِ (خطای دید) دوربین گوشی تلفن همراه یک مخاطب است که فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است. گروه اجرایی مؤکداً اعلام میدارد که در این صحنه، هیچگونه تماس فیزیکی میان بازیگران وجود نداشته و همواره فاصله تعریفشده، رعایت شده است.
۲. دو شخصیت حاضر در صحنه مورد اشاره، در چارچوب متن نمایشنامه و در نسبتِ عاطفی «خواهر و برادری»، درگیر یک موقعیت بحرانی هستند. بازنمایی روابط انسانی در قالبهای تعریفشده، همواره چارچوب اصلی روایت ما بوده است.
۳. احترام به حساسیتهای مخاطبان و حفظ آرامش فضای نمایش، اولویت اصلی ماست. از همین رو، با وجود اینکه میزانسن قبلی نیز در چارچوب ضوابط بوده است، گروه کارگردانی جهت احترام به نگاه تماشاگران و پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت احتمالی، تغییراتی در زاویه ایستایی بازیگران اعمال کرده است. لازم به ذکر است که این تغییرات، با بازبینی مجدد اثر توسط شورای نظارت و ارزشیابی همراه بوده و میزانسن اصلاحشده به رؤیت و تأیید کارشناسان محترم این شورا رسیده است تا فاصله میان دو کاراکتر از تمامی زوایای سالن، کاملاً شفاف و غیرقابلخدشه باشد.
گروه نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» همواره بر پایبندی به اصول اخلاقی و هنجارهای فرهنگی جامعه خود تأکید داشته و تئاتر را فضایی برای تعامل فرهنگی و انتقال مفاهیم انسانی میداند. امید است با این توضیحات، ابهامات ایجادشده برطرف شده و همچنان با حمایت شما همراهان عزیز، شاهد اجرای موفق این اثر در فضایی آرام باشیم.»
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