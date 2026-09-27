محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد روند کاهش دما که از روز شنبه آغاز شده، تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.



وی با تشریح وضعیت جوی امروز یکشنبه پنجم مهرماه افزود: آسمان استان امروز صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: باد روز یکشنبه از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان گفت: دمای شهر قم امروز یکشنبه به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۹ درجه خواهد بود.



وی با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه ششم مهرماه بیان کرد: آسمان استان در این روز نیز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز دوشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت آن شرقی پیش‌بینی شده است.



وی عنوان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز دوشنبه به ۱۸ درجه و بیشینه دما به ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه روند دما طی این سه روز کاهشی است، گفت: شرایط جوی استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه عمدتاً صاف خواهد بود و وزش باد و غبار محلی پدیده‌های غالب این مدت خواهند بود.



جمکران گرم‌ترین نقطه قم شد



ترابیان در ادامه به ثبت دما در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: جمکران با دمای ۴۰.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان قم در بعدازظهر گذشته بوده است.



وی افزود: کهک نیز با ثبت دمای ۱۶.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان قم را در این مدت داشته است.