محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد روند کاهش دما که از روز شنبه آغاز شده، تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
وی با تشریح وضعیت جوی امروز یکشنبه پنجم مهرماه افزود: آسمان استان امروز صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: باد روز یکشنبه از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
ترابیان گفت: دمای شهر قم امروز یکشنبه به ۳۴ درجه سانتیگراد میرسد و کمینه دما نیز ۱۹ درجه خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه ششم مهرماه بیان کرد: آسمان استان در این روز نیز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود.
ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز دوشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت آن شرقی پیشبینی شده است.
وی عنوان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز دوشنبه به ۱۸ درجه و بیشینه دما به ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه روند دما طی این سه روز کاهشی است، گفت: شرایط جوی استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه عمدتاً صاف خواهد بود و وزش باد و غبار محلی پدیدههای غالب این مدت خواهند بود.
جمکران گرمترین نقطه قم شد
ترابیان در ادامه به ثبت دما در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: جمکران با دمای ۴۰.۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان قم در بعدازظهر گذشته بوده است.
وی افزود: کهک نیز با ثبت دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد، خنکترین صبحگاه استان قم را در این مدت داشته است.
قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم کاهش دما تا دوشنبه خبر داد و گفت: آسمان استان صاف است و وزش باد و غبار محلی در برخی ساعات پیشبینی میشود.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد روند کاهش دما که از روز شنبه آغاز شده، تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
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