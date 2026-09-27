  1. استانها
  2. قم
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

هوای قم خنک‌تر می‌شود؛ وزش باد و غبار در راه است

هوای قم خنک‌تر می‌شود؛ وزش باد و غبار در راه است

قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم کاهش دما تا دوشنبه خبر داد و گفت: آسمان استان صاف است و وزش باد و غبار محلی در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد روند کاهش دما که از روز شنبه آغاز شده، تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح وضعیت جوی امروز یکشنبه پنجم مهرماه افزود: آسمان استان امروز صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبار محلی رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: باد روز یکشنبه از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

ترابیان گفت: دمای شهر قم امروز یکشنبه به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۹ درجه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه ششم مهرماه بیان کرد: آسمان استان در این روز نیز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز دوشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و جهت آن شرقی پیش‌بینی شده است.

وی عنوان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز دوشنبه به ۱۸ درجه و بیشینه دما به ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه روند دما طی این سه روز کاهشی است، گفت: شرایط جوی استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه عمدتاً صاف خواهد بود و وزش باد و غبار محلی پدیده‌های غالب این مدت خواهند بود.

جمکران گرم‌ترین نقطه قم شد

ترابیان در ادامه به ثبت دما در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: جمکران با دمای ۴۰.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان قم در بعدازظهر گذشته بوده است.

وی افزود: کهک نیز با ثبت دمای ۱۶.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان قم را در این مدت داشته است.

کد مطلب 6959915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها