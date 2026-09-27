هشدار قوامی درباره نفوذ اقتصادی؛ منابع بانکی به عوامل نفوذ رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۵ مهر۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، طی اخطار قانون اساسی، اظهار کرد: تراستیهایی که نفت را از کشور بردهاند و ۳۰۰ میلیون دلار، معادل ۶۹ همت، از بانک گردشگری دزدیدهاند، چگونه با فراهم شدن شرایط از سوی عوامل نفوذ، توانستهاند از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کنند؟
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاملاً مشخص است که عوامل نفوذ، یک ماه قبل دلار را از ۱۶۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رساندند و طی دو هفته، بار خود را بستند و از کشور رفتند؛ این موضوع عین نفوذ است.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص منابع بانکی گفت: بانک مرکزی به جای آنکه اجازه دهد بانکهای گردشگری و ملی به عوامل نفوذ خط اعتباری دهند، باید این منابع را برای تسویه مطالبات کشاورزان اختصاص میداد؛ بهویژه در شرایطی که کشاورزان حتی توان خرید بذر را نیز ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اختصاص چنین خط اعتباری با ضریب ۶.۵ موجب ایجاد تورم خواهد شد و این موضوع مصداق نفوذ اقتصادی است.
قوامی تاکید کرد: اگر قرار است با نفوذ بیگانگان مقابله کنیم، نباید تمرکز ما صرفاً بر حوزه نظامی باشد، چراکه حوزههای اقتصادی، فرهنگی و منابع عمومی نیز میتوانند هدف نفوذ قرار گیرند.
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