شهدا الگوی مجاهدت و خدمت صادقانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی اردبیلی 5در دیدار اعضای جهاد دانشگاهی استان اردبیل با خانواده شهید امیر نوید احمدی، از شهدای جنگ تحمیلی رمضان که به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد از صبر، استقامت و ایستادگی همسر و تک فرزند این شهید والامقام تجلیل کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: شهدا با نثار جان خود از ارزشهای انقلاب اسلامی و امنیت کشور دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که راه و آرمان آنان را در عرصه خدمت و مسئولیت اجتماعی ادامه دهیم.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به نقش جهاددانشگاهی بهعنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی، گفت: این نهاد از ابتدای شکلگیری خود تلاش کرده است در عرصههای علمی، فرهنگی، آموزشی و فناورانه در خدمت مردم و کشور باشد. امروز نیز ضرورت دارد جهادگران این نهاد با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.
اوچی اردبیلی با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهداست، تصریح کرد: حضور در منزل شهدا و شنیدن روایت زندگی و مجاهدت آنان مسئولیت ما را در ادامه مسیر خدمت بیشتر میکند که امیدواریم بتوانیم در عمل، قدردان خون شهدا و صبر خانوادههای آنان باشیم.
وی با قدردانی از خانواده شهید امیر نوید احمدی ادامه داد: صبر و استقامت خانوادههای شهدا سرمایهای ارزشمند برای جامعه است و این خانوادهها با وجود تحمل داغ عزیزان خود، همچنان پای آرمانهای انقلاب و کشور ایستادهاند.
در ادامه این دیدار همسر شهید امیر نوید احمدی نیز به بیان خاطراتی از زندگی، ویژگیهای اخلاقی، روحیه جهادی و فعالیتهای علمی و حرفهای این شهید پرداخت.
رباب صنایعی با بیان اینکه شهید نوید احمدی از نیروهای متخصص در حوزه مهندسی کامپیوتر و برنامهنویسی بود و در کنار فعالیت حرفهای در حوزه رایانه و فناوری، روحیهای جهادی و مسئولانه داشت، اظهار کرد: او در کنار علاقه و توانمندیهای علمی و تخصصی خود، دغدغه خدمت به کشور و استفاده از دانش و تخصص خود در این مسیر داشت.
وی افزود: من افتخار میکنم که همسر بزرگ مردی هستم که همه از مرام و معرفت و جوانمردی اش میگویند. من و تنها پسرمان در کنارش با آرامش و امنیتی دلنشین زندگی کردهایم و عشق به خدا، خاک مقدس و امام و مقتدایمان را از او آموختهایم.
گفتنی است شهید امیر نوید احمدی متولد ۱۸ فروردین ۱۳۵۷، دانشآموخته رشته مهندسی کامپیوتر و فعال حوزه مهندسی نرمافزار و برنامهنویسی بود که ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در تهران بر اثر اصابت موشک رژیم
صهیونیستی به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید پس از تشییعی باشکوه در گلزار شهدای غریبان اردبیل به خاک سپرده شد.
نظر شما