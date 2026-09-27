زارع: سوخت جایگزین واحدهای تولیدی گلستان در حال تأمین است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زارع صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به برنامهریزی برای تأمین سوخت واحدهای تولیدی اظهار کرد: در راستای مدیریت شرایط احتمالی تأمین انرژی، جلسات متعددی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله شرکت شهرکهای صنعتی برگزار و نیاز واحدهای تولیدی استان به سوخت جایگزین بررسی و احصا شده است.
وی افزود: با توجه به اولویتبندی انجامشده، اطلاعرسانی لازم به واحدهای صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی صورت گرفته و شرکت شهرکهای صنعتی نیز مأموریت یافت در شهرکها بهصورت حضوری به واحدهای تولیدی مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را جمعآوری کند.
سرپرست ادارهکل صمت گلستان ادامه داد: برای واحدهای خارج از شهرکهای صنعتی نیز اطلاعات مورد نیاز پیگیری و میزان سوخت جایگزین بر اساس بالاترین میزان مصرف سال گذشته برآورد شد که در مجموع حدود ۲۵ میلیون لیتر نفتگاز و ۱۰ میلیون لیتر نفت اعلام و اطلاعات آن در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار گرفت.
زارع گفت: سهمیه مورد نیاز استان نیز از سوی استانداری به وزارتخانه اعلام شده و پیگیریهای لازم برای تخصیص آن در حال انجام است و با تصویب سهمیه، فهرست واحدهای مشمول برای اقدام سریع در اختیار شرکت پخش فرآوردههای نفتی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به برنامهریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نانواییهای استان اشاره کرد و افزود: بانک اطلاعاتی نانواییها با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکاری دستگاههای مرتبط تکمیل شده است.
سرپرست ادارهکل صمت گلستان گفت: در مجموع دو هزار و ۶۹۱ واحد نانوایی در استان شناسایی شده که ۲۴ واحد دارای دوگانهسوزی با گازوئیل، ۴۵۰ واحد دارای تجهیزات کپسول و ۷۸۶ واحد نیز مجهز به موتور برق هستند.
زارع با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی نانواییها در شرایط احتمالی محدودیت انرژی گفت: مکاتبات لازم با فرمانداران انجام شده و برنامهریزی برای ساماندهی و دوگانهسوز کردن نانواییها در دستور کار قرار دارد.
وی میزان سوخت مورد نیاز نانواییهای استان را حدود ۶ میلیون لیتر نفتگاز برآورد کرد و افزود: مانورهای لازم نیز در شهرستانهای مختلف انجام شده تا آمادگی واحدها برای استفاده از سوخت جایگزین افزایش یابد.
زارع همچنین از پیگیری تأمین مالی برای تجهیز نانواییها خبر داد و گفت: موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این واحدها با همکاری دستگاههای مرتبط و شبکه بانکی و بنیاد برکت در حال پیگیری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نشست با اتحادیه لوازم خانگی در شهرستانها و مرکز استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط پیشرو، واحدهای عرضهکننده لوازم خانگی نیز برای تأمین و آمادهسازی تجهیزات مورد نیاز شرایط اضطراری مورد توجه قرار گرفتهاند.
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