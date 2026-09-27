به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که صبح امروز در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و دفاع مقدس و همچنین شهدای مقاومت، درباره تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش کمیته امداد در خدمت‌رسانی به محرومان سخن گفت.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که امروز توفیق حضور در مجموعه‌ای را پیدا کردم که خدمتگزاری به محرومان برای آن افتخار است. همچنین از برادر ارجمند، جناب آقای بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)، تشکر می‌کنم که این فرصت را به بنده دادند تا در ایامی که مقارن با سالگرد دفاع مقدس است، عرایضی تقدیم کنم.

آمریکا از ابتدای انقلاب به دنبال مقابله با جمهوری اسلامی بود

حدادعادل با اشاره به تحولات ابتدای انقلاب گفت: حقیقت این است که رویارویی نظامی با آمریکا و حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، امری دور از ذهن نبود. از اول انقلاب می‌دانستیم این انقلاب در مقابل آمریکا قد علم کرده است.

وی افزود: درست است که شعار مردم در انقلاب بیشتر «مرگ بر شاه» بود، ولی شاه را آمریکا آورده بود. برای آمریکا مهم نبود شاه، تیمور بختیار یا شاپور بختیار بر سر این مملکت باشد؛ مهم این بود که منافع آمریکا تأمین شود.

حدادعادل ادامه داد: وقتی آمریکا به این نتیجه رسید که با خیزش مردم در پاییز و زمستان ۵۷ دیگر نمی‌تواند شاه را نگه دارد، شاپور بختیار را آوردند و ظرف ۲۴ ساعت همه چیز عوض شد.

وی با اشاره به خاطرات خود از روزهای انقلاب گفت: روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ در تظاهرات خودجوش مردم، شعار این بود که «بعد از شاه نوبت آمریکاست»؛ یعنی همه می‌دانستند دشمن اصلی آمریکاست و امام نیز همیشه این موضوع را گوشزد می‌کردند.

جنگ تحمیلی؛ نقشه‌ای که یک هفته‌ای قرار بود تمام شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکا نگران تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی برای کشورهای منطقه بود، اظهار کرد: آمریکا حساب می‌کرد اگر یک انقلاب مردمی و دینی در این منطقه مهم به پیروزی برسد و موفق شود دوام پیدا کند، برای همه کشورهای منطقه الگو می‌شود.

حدادعادل گفت: در یک سال و نیم اول انقلاب، هر روز یک جایی از ایران به تحریک آمریکا شعله‌ور می‌شد؛ در کردستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و جاهای دیگر. یک سال و نیم هر کاری که توانستند کردند و به نتیجه نرسیدند.

وی ادامه داد: بالاخره تصمیم گرفتند به دست صدام یک جنگ همه‌جانبه راه بیندازند. صدام را که انگیزه‌های شخصی و جاه‌طلبی داشت، تحریک و تجهیز کردند. ارتش عراق از شوروی سابق مجهز می‌شد و غرب هم از آن پشتیبانی می‌کرد.

حدادعادل افزود: این در حالی بود که انقلاب اسلامی با تجدید سازمان ارتش و سپاه نوپایی که تازه تأسیس شده بود، اصلاً آمادگی یک جنگ آنچنانی را نداشت. آنها فکر کردند با چنین تجهیزاتی یک هفته کار جمهوری اسلامی ساخته است.

وی گفت: صدام ۵۰۰ خبرنگار را در یک هتل در بصره دعوت کرده بود و گفته بود یک هفته دیگر شما را در تهران برای جشن پیروزی دعوت می‌کنیم، ولی یک هفته به هشت سال کشید و یک وجب از خاک این ملت به دست دشمن نیفتاد و این نقشه آمریکا هم باطل شد.

از تحریم تا جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی

حدادعادل با اشاره به سال‌های پس از رحلت امام خمینی(ره) گفت: بعد از جنگ، ارتحال امام صورت گرفت و رهبری جدید در مسیر رهبری امام گام برداشتند و باز توطئه‌ها شروع شد.

وی افزود: در این ۳۶ سالی که رهبر شهید ما رهبری می‌کردند، آمریکا چقدر توطئه کرد؛ از تهدیدها و تحریم‌ها گرفته تا ناآرامی‌ها، شورش‌های خیابانی، دسته‌بندی‌های سیاسی و فتنه‌ها.

حدادعادل ادامه داد: همه اینها بر مدار این فکر بود که جمهوری اسلامی موفق نشود و اگر بتوانند آن را براندازی کنند، اما در همه اینها ناموفق بودند.

وی گفت: بالاخره آنها تصمیم گرفتند چون از جنگ‌های نرم و انقلاب‌های رنگی و شیوه‌های جدیدی که برای سرنگونی دولت‌ها به آن رسیده بودند، نتیجه نگرفته‌اند، دست به اسلحه ببرند.

فشار اقتصادی؛ بستری برای شورش اجتماعی

حدادعادل با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دشمن اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دشمن ایجاد فقر و دشواری معیشت بود؛ یعنی شکننده‌ترین تحریم‌های تاریخ را به قول خودشان برای چه اعمال می‌کردند؟ برای اینکه گرسنگی و فشار اقتصادی مردم که همواره پشت سر انقلاب بودند، آنها را مجبور کند که در مقابل انقلاب بایستند.

حدادعادل گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز محاسبات دشمن این بود که مردم ناراضی‌اند و منتظر یک جرقه هستند تا به خیابان‌ها بریزند.

محاسبات دشمن در جنگ ۱۲ روزه

وی ادامه داد: با حمله به فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، فرضشان این بود که از فردا خیابان‌های ایران میدان اغتشاش می‌شود و این به سرنگونی نظام تبدیل خواهد شد.

حدادعادل افزود: اما عکس این اتفاق افتاد. حمله شب جمعه اتفاق افتاد و مردم روز شنبه که روز عید غدیر بود، به میدان آمدند و با اینکه داغدار شهدا بودند، حضور خود را در صحنه نشان دادند؛ برخلاف آن چیزی که دشمن تصور می‌کرد.

وی گفت: بعد از آن تحلیل‌هایشان را عوض کردند و گفتند ما اشتباه کرده بودیم؛ این بار باید اول ناآرامی خیابانی اتفاق بیفتد و بعد حمله نظامی کنیم.

حدادعادل با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت ارز ادامه داد: بعد از آن دوباره همان فشارهای اقتصادی را دنبال کردند و با ایجاد بی‌ثباتی و فشار اقتصادی، زمینه اعتراضات خیابانی فراهم شد.

وی افزود: دولت و نظام گفتند فشار اقتصادی وجود دارد و عده‌ای هم اعتراض دارند و حقشان است؛ وقتی مسالمت‌آمیز باشد، باید حرف آنها را شنید. اما بعد مشخص شد این اعتراضات مقدمه یک شورش مسلحانه بوده است.

ادعای تلفات گسترده و جنگ رسانه‌ای

حدادعادل با اشاره به آنچه جنگ رسانه‌ای دشمن خواند، گفت: در دنیا وانمود کردند که جمهوری اسلامی مردم را قتل‌عام کرده است و آمارهای مختلفی از کشته‌شدگان اعلام کردند.

وی افزود: دولت اعلام کرد بعد از اینکه دید چنین نقشه‌ای پشت این برنامه است، اسامی و مشخصات افرادی که در این درگیری‌ها کشته شده‌اند اعلام شود و هرکس مدعی است فرد دیگری در این ایام کشته شده، اعلام کند تا مشخص شود ادعا درست است یا نه.

حدادعادل ادامه داد: تمام این شبکه رسانه‌ای، به تعبیر وی، مأمور بودند در دنیا اعلام کنند که در خیابان‌های ایران هزاران نفر کشته شده‌اند و این یک پیوست تبلیغاتی برای عملیات شورش خیابانی بود.

زمینه‌سازی رسانه‌ای پیش از حمله نظامی

وی با اشاره به تجربه افغانستان گفت: وقتی می‌خواهند به جایی حمله کنند، قبلاً در افکار عمومی مردم آنجا را بدنام می‌کنند. حدود ۲۵ سال پیش، وقتی می‌خواستند به افغانستان حمله کنند، چنین تصویری از طالبان ترسیم کردند که مردم دنیا نسبت به آن احساس نفرت پیدا کردند.

حدادعادل با اشاره به تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان افغانستان افزود: این مجسمه‌ها از آثار تاریخی بودند، اما طالبان آنها را با توپ نابود کردند و رسانه‌های غربی این اتفاق را به‌صورت گسترده نشان دادند.

وی گفت: اینها پیوست‌های تبلیغاتی و زمینه‌سازی‌هایی است که در افکار عمومی، حمله نظامی را توجیه می‌کند.

حضور مردم؛ عامل ناکامی نقشه دشمن

حدادعادل در ادامه به حمله نظامی و ترور فرماندهان و مسئولان اشاره کرد و گفت: برنامه این بود که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان بلندپایه نظامی و حمله گسترده به شهرهای مختلف، همان شورشگران وارد خیابان‌ها شوند و با تصرف وزارتخانه‌ها و ادارات و صداوسیما اعلام کنند که کار جمهوری اسلامی تمام شده است.

وی افزود: اما خدا جور دیگری خواست و حضور مردم این نقشه را باطل کرد.

حدادعادل گفت: اگر مردم همان ساعات اولیه وارد صحنه نمی‌شدند و تظاهرات مردم در همه جای کشور شروع نمی‌شد، کسانی که برای روز بعد برنامه‌ریزی کرده بودند، وارد خیابان‌ها می‌شدند و با تصرف دستگاه‌های دولتی، برنامه خود را دنبال می‌کردند.

وی ادامه داد: این حضور مردم، حضور خدایی بود و اتفاقات دیگری نیز رخ داد که به تعبیر وی، از عنایت الهی بود.

اشاره حدادعادل به انتخاب رهبری جدید

حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای به رهبری گفت: دشمن فرزند رهبر انقلاب را نیز هدف قرار داده بود و در جریان این حمله، همسر ایشان به شهادت رسید و ایشان نیز مجروح شدند.

وی افزود: همان‌طور که پدر بزرگوار ایشان در ششم تیر ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر از یک سوءقصد جان سالم به در برد، خدا خواست ایشان نیز سالم بمانند.

حدادعادل ادامه داد: اگر شهادت رهبر انقلاب و خانواده و همراهان ایشان اتفاق نیفتاده بود، انتخاب رهبری جدید شاید این‌طور موجه نمی‌نمود و جا نمی‌افتاد.

وی گفت: مردم با دیدن شهادت رهبر انقلاب، وقتی رهبری جوان کشور را به دست گرفت، شاهد آن انفجار احساسات در شب نوزدهم ماه رمضان بودند؛ زمانی که خبرگان رهبری انتخاب خود را اعلام کردند و مردم در مساجد و میدان‌ها واکنش نشان دادند.

حدادعادل افزود: مردم اطمینان پیدا کردند که اگر امامی شهید شده، فرزندی که سال‌ها در کنار او بوده و با مسائل انقلاب آشناست، می‌تواند رهبری کشور را برعهده بگیرد.

وی در ادامه: کشور برخلاف آن چیزی که آنها فکر می‌کردند، نظم گرفت و آنهایی که فکر می‌کردند ظرف چند روز براندازی می‌شود، در برابر ملتی قرار گرفتند که به تعبیر وی، با عنایت خداوند در صحنه حضور داشت.

محاصره اقتصادی؛ تکرار نقشه دشمن برای ایجاد نارضایتی

حدادعادل در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی و دریایی اظهار کرد: همان نقشه‌ای که در سال‌های گذشته بود که با فشار اقتصادی نارضایتی ایجاد کند و نظام را سرنگون کند، الان هم هست.

وی افزود: الان محاصره اقتصادی و محاصره دریایی است که واردات نداشته باشیم و مردم از نظر غذا، دارو و خیلی چیزهای دیگر در مضیقه باشند. اینها می‌خواهند همان کاری را که در غزه کردند در ایران بکنند؛ از این جنایتکارها هیچ انتظار دیگری نباید داشت.

حدادعادل ادامه داد: همان‌هایی که در غزه حتی آب را به روی مردم بستند و می‌دیدید بچه‌ها قابلمه به دست برای یک لقمه غذا چه می‌کردند، اگر فرصت کنند می‌خواهند همین اتفاق را در ایران ایجاد کنند.

وی افزود: اما ملت ایران و خدای ملت بزرگ‌تر از آن است که اینها بتوانند چنین اتفاقی را در ایران رقم بزنند.

انفاق؛ بخشی از مقابله با فشار اقتصادی

حدادعادل با اشاره به اهمیت انفاق در اسلام اظهار کرد: یکی از این کارها همین کار خیر و انفاق است. انفاق جزء مسلمانی است. وقتی انسان قرآن را می‌خواند، از اول تا آخر قرآن کلماتی است که دائم این حقیقت را یادآوری می‌کند.

وی افزود: از همان ابتدای سوره بقره که صحبت انفاق است تا تمام قرآن، هر جا که صحبت صلات هست، صحبت زکات هم هست. اصلاً صلات و زکات مفهوم زوجی و به هم پیوسته دارند؛ یعنی خدا می‌خواهد همیشه به ما یادآوری کند که عبادت من و ارتباط طولی با من باید همراه باشد با ارتباط افقی و عرضی با خلق من و بندگان من.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این‌طور نیست که تو فکر کنی فقط نماز بخوانی، روزه بگیری، نیایش کنی، خدا را عبادت کنی و نماز شب بخوانی، اما دستت در جیبت برای کمک به مردم نرود. صلات و زکات را باید با هم داشته باشی.

وی ادامه داد: کمتر سوره و صفحه‌ای از قرآن هست که این انفاق در آن نیامده باشد و این حقیقت می‌تواند نقشه دشمن را باطل کند، منتها این مفهوم مقدس سازماندهی، مدیریت، رسیدگی و طراحی می‌خواهد.

کمیته امداد باید به ریشه‌کنی فقر کمک کند

حدادعادل با اشاره به تجربه کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار کرد: الحمدلله در کمیته امداد امام این تجربه بسیار خوبی است و شاید این تجربه قابل عرضه به دنیا باشد. الان نزدیک ۴۶، ۴۷ سال است، یعنی همزاد با انقلاب، کمیته امداد امام فعالیت می‌کند.

وی افزود: همان‌طور که امام راحل فرمودند، کار کمیته امداد امام باید ریشه‌کنی فقر باشد. آن ضرب‌المثل معروف که اگر کسی را می‌خواهید یک روز سیر کنید به او ماهی بدهید و اگر می‌خواهید برای همیشه سیرش کنید، ماهیگیری یادش بدهید، کمیته امداد امام این مسیر را طی کرده و باید طی کند.

حدادعادل ادامه داد: باید خانواده‌های محروم را کاری کرد که همیشه دستشان دراز نباشد برای گرفتن، بلکه بتوانند تولیدکننده باشند و دیگران از اینها کمک بگیرند. چرا اینها باید از دیگران کمک بگیرند؟

وی گفت: این سیاست را با حفظ آبرو و عزت دنبال کرده‌اند و این کار موفق بوده است.

اعتماد مردم، سرمایه کمیته امداد

حدادعادل در ادامه با اشاره به فعالیت مؤسسات خیریه در کشور گفت: این روحیه‌ای که باعث ایجاد کمیته امداد امام شده فقط در کمیته امداد امام نیست؛ در کل کشور مؤسسات خیریه شاید تعدادشان به چند صد هزار برسد.

وی افزود: در خیلی از استان‌ها، همین اصفهان به عنوان یک مرکز استان، باید آماری بگیرند و ببینند غیر از کمیته امداد امام چند صندوق قرض‌الحسنه و کمک به مستمندان و نیازمندان در مساجد وجود دارد. تعداد اینها در شهرها، روستاها و شهرهای استان‌ها قابل توجه است.

حدادعادل تصریح کرد: مردم متدین و خیر، علاوه بر اینکه به کمیته امداد امام اعتماد دارند و کمک می‌کنند، این اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه کمیته امداد امام است.

وی ادامه داد: مردم وقتی اسم کمیته امداد امام می‌آید، دو چیز برایشان مسلم است؛ یکی اینکه اعتماد می‌کنند پولشان محفوظ می‌ماند و دوم اینکه به دست اهلش می‌رسد.

حدادعادل گفت: خیلی وقت‌ها می‌خواهم کمک کنم، اما شک دارم که آیا کسی که دارد تکدی می‌کند واقعاً مستحق است یا اینکه این دکان برای خودش باز کرده و آیا پولی که ما اینجا خرج می‌کنیم، مبارزه با فقر است یا اینکه خودش باعث ایجاد فقر می‌شود.

وی افزود: اما در کمیته امداد امام می‌دانند اگر کمک خود را در این صندوق بیندازند، پولشان حفظ می‌شود و به دست اهلش می‌رسد.

درخواست حدادعادل برای هماهنگی مؤسسات مردمی

حدادعادل با اشاره به نقش مؤسسات خیریه در مقابله با فشار اقتصادی اظهار کرد: سراسر این کشور پر از دستگاه‌ها و مؤسسات و صندوق‌های خیریه است و این باعث شده این توطئه عملی نشود و به نتیجه نرسد.

وی تأکید کرد: در کنار همه اقداماتی که دولت و نظام برای خنثی کردن این فشارهای اقتصادی انجام می‌دهند، نقش مردم شاید اهمیتش کمتر از کار دولت نباشد.

حدادعادل با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی معیشت مردم گفت: دولت خیلی زحمت می‌کشد. وقتی محاصره دریایی و هوایی می‌شود، دولت درصدد است معیشت مردم را تا آنجایی که می‌تواند ساماندهی کند. کالابرگ را هم افزایش قیمت می‌دهد و هم نظم می‌دهد و بالاخره مواد اولیه غذایی را در اختیار مردم قرار می‌دهد.

وی افزود: این کارها خیلی خوب است و دولت هم دارد کار می‌کند، اما ملت در این مؤسسات خیریه گسترده باید آمادگی داشته باشند برای یک مقابله گسترده با این توطئه فشار اقتصادی.

حدادعادل خطاب به بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: شما به عنوان محور و ستون کار خیر و امداد، برای یک آینده‌ای که امیدواریم اتفاق نیفتد، اما همیشه باید آدم خودش را برای بدترین حالت آماده بکند، باید یک بسیج، هماهنگی و همسویی با همه مؤسسات مردمی ایجاد کنید.

وی ادامه داد: انتظارم این است که کمیته امداد پیش‌قدم باشد و طرحی ایجاد کند که آنهایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، آماده باشند و اجازه ندهند نقشه‌ای که دشمن در نظر دارد عملی شود و فشار بر مردم کم شود.

حدادعادل در پایان گفت: تاب‌آوری شرط پیروزی در این مبارزه است. ما اخلاص داریم و خدا عنایات و عنایات غیبی خودش را نازل می‌کند. امروز کار شما فقط سیر کردن نیست؛ کار شما کمک به حفظ یک نظام الهی است که در برابر این دنیای ظلم و ظلمانی و دروغ ایستاده است. امروز کار خیر و کمک اقتصادی، حفظ نظام است.